Công việc Nhân viên nhắc phí

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí hiện nay rất cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Đây là công việc phù hợp cho những ai có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống với thu nhập ổn định từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, tạo cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí

Theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhắc phí đã tăng khoảng 20-30% trong 2 năm qua, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Chỉ tính từ nửa đầu năm 2024, đã có hàng nghìn tin tuyển dụng cho vị trí này được đăng tải. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng đang tích cực tìm kiếm nhân viên nhắc phí nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tín dụng tiêu dùng, vai trò nhân viên nhắc phí trở nên thiết yếu trong việc đảm bảo dòng tiền và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.

Sự gia tăng tuyển dụng nhân viên nhắc phí xuất phát từ sự mở rộng nhanh chóng của các dịch vụ cho vay và mua sắm trả góp. Khi số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ này ngày càng nhiều, tỷ lệ nợ quá hạn cũng tăng lên, buộc các doanh nghiệp phải xây dựng đội ngũ chuyên trách để nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Việc làm nhân viên nhắc phí thường xuất hiện trong các ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức tín dụng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ trả góp. Công việc chủ yếu xoay quanh việc liên lạc với khách hàng qua điện thoại hoặc email để nhắc nhở thanh toán, đồng thời tư vấn các phương án xử lý phù hợp nếu khách hàng gặp khó khăn. Đây là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ngoài ra, nhân viên nhắc phí còn có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, quản lý bộ phận, hoặc phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính.

Việc làm nhân viên nhắc phí ngày càng được tuyển dụng nhiều

2. Mức thu nhập trung bình của nhân viên nhắc phí

Mức thu nhập của việc làm nhân viên nhắc phí dao động khá lớn tùy vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Theo khảo sát, thu nhập trung bình của một nhân viên nhắc phí tại Việt Nam thường rơi vào khoảng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên mới (0 - 1 năm kinh nghiệm) 6.000.000 - 8.000.000 Nhân viên có kinh nghiệm (1 - 3 năm) 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên cao cấp (3 - 5 năm) 12.000.000 - 15.000.000 Trưởng nhóm/Quản lý 15.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên nhắc phí

Việc làm nhân viên nhắc phí đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi nợ của các tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc công ty tín dụng. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt để thu hồi nợ hiệu quả.

Thu thập thông tin cơ bản về khách hàng: Nhân viên nhắc phí thu thập đầy đủ thông tin cơ bản của khách hàng, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, số hợp đồng, số dư nợ và các khoản nợ trước đó. Việc này giúp xác minh tính chính xác của các thông tin và chuẩn bị cho quá trình nhắc nhở khách hàng về các khoản nợ.

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán: Sau khi có đủ thông tin, nhân viên tiến hành liên hệ với khách hàng qua điện thoại để nhắc nhở về các khoản nợ. Trong cuộc gọi, nhân viên cần phải trình bày rõ ràng về số tiền cần thanh toán, thời gian thanh toán và các hậu quả nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn.

Tuyển dụng nhân viên nhắc phí đòi hỏi ứng viên phải kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tìm hiểu khả năng thanh toán của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp: Trong quá trình liên lạc, nhân viên nhắc phí sẽ tìm hiểu lý do khách hàng chưa thanh toán và đánh giá khả năng tài chính của họ. Nếu khách hàng gặp khó khăn về tài chính, nhân viên sẽ đưa ra các phương án giải quyết như gia hạn thời gian thanh toán, chia nhỏ các khoản nợ thành từng đợt thanh toán hoặc đề xuất các phương án hỗ trợ tài chính khác để khách hàng có thể thanh toán nợ mà không gặp phải khó khăn.

Báo cáo về công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất: Nhân viên nhắc phí cần phải báo cáo thường xuyên về tiến độ thu hồi nợ, đặc biệt là những khách hàng có khoản nợ quá hạn lâu. Các báo cáo này bao gồm thông tin về số lượng cuộc gọi đã thực hiện, tình trạng thu hồi nợ, số nợ đã thu hồi và những khách hàng cần xử lý đặc biệt. Ngoài báo cáo định kỳ, họ cũng phải cập nhật báo cáo đột xuất nếu có tình huống bất ngờ hoặc các trường hợp khách hàng không hợp tác, để bộ phận quản lý kịp thời đưa ra hướng xử lý.

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên nhắc phí

Để ứng tuyển vào vị trí việc làm nhân viên nhắc phí, ứng viên cần có những kỹ năng và phẩm chất nhất định để đáp ứng yêu cầu công việc. Công việc này đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà các ứng viên cần có:

Cẩn thận, kiên nhẫn trong công việc.

Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong mọi tình huống.

Năng động, có tinh thần tự học hỏi và phát triển bản thân.

Có khả năng làm việc dưới áp lực về công việc và thời gian.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, đặc biệt là qua điện thoại.

Tiếng Anh cơ bản để có thể giao tiếp hoặc xử lý công việc khi cần.

Thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản như MS Word, Excel, PowerPoint.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan như Tổng đài viên, Chăm sóc Khách hàng, hoặc đặc biệt là Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng là lợi thế. Tuy nhiên, ứng viên tốt nghiệp Trung học và có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực trên cũng có thể ứng tuyển.

Nhân viên nhắc phí cần giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong mọi tình huống

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên nhắc phí nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhắc phí hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi có sự tập trung của các tổ chức tài chính, ngân hàng và dịch vụ cho vay. Mỗi khu vực có đặc điểm riêng về nhu cầu tuyển dụng, tạo cơ hội cho ứng viên có kỹ năng giao tiếp và xử lý nợ.

5.1. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, nơi tập trung nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính lớn và các công ty tín dụng. Với mật độ dân cư cao và nhu cầu vay vốn tiêu dùng ngày càng gia tăng, các công ty tài chính tại Hà Nội cần đội ngũ nhân viên nhắc phí để đảm bảo thu hồi nợ hiệu quả. Công việc tại đây đòi hỏi ứng viên có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, giao tiếp khéo léo và đặc biệt là khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Các lĩnh vực tuyển dụng chính tại Hà Nội bao gồm ngân hàng, tài chính, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, thu hồi nợ, và dịch vụ tài chính trực tuyến. Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử và dịch vụ số cũng cần nhân viên nhắc phí để quản lý nợ từ khách hàng.

Mức lương của nhân viên nhắc phí tại Hà Nội dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Đặc biệt được tuyển dụng tập trung tại các quận, huyện tuyển dụng nhiều nhất gồm Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông, nơi có sự tập trung cao của các công ty tài chính lớn.

5.2. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và nhu cầu vay vốn tiêu dùng, thị trường tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí ở TP.HCM rất sôi động.

Nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong các công ty cho vay tiêu dùng và các dịch vụ tài chính trực tuyến, nơi mà số lượng khách hàng lớn cần được quản lý và thu hồi nợ. Môi trường làm việc tại TP.HCM thường yêu cầu nhân viên nhắc phí có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động và khả năng xử lý khủng hoảng tốt.

Mức lương cho công việc nhân viên nhắc phí tại TP.HCM dao động từ 8.000.000 - 18.00.000 VNĐ/tháng với khu vực tuyển dụng nhiều nhất là Quận 1, Quận 3, Quận 10, Bình Thạnh và Thủ Đức, nơi có các trung tâm tài chính và các công ty tài chính, bảo hiểm lớn.

Việc làm nhân viên nhắc phí được tuyển dụng nhiều ở các công ty tài chính, ngân hàng tại các thành phố lớn

5.3. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển mạnh mẽ ở miền Trung, với một nền kinh tế đang chuyển mình và là điểm đến của nhiều công ty trong ngành tài chính. Các tổ chức tài chính, ngân hàng và công ty cho vay tiêu dùng tại Đà Nẵng đang mở rộng quy mô và cần việc làm nhân viên nhắc phí để xử lý lượng nợ ngày càng lớn. Với sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ, nhu cầu vay tiêu dùng tại Đà Nẵng cũng tăng mạnh, kéo theo sự gia tăng tuyển dụng nhân viên nhắc phí.

Các lĩnh vực tuyển dụng tại Đà Nẵng bao gồm ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, thu hồi nợ và dịch vụ tài chính. Mặc dù không sôi động như Hà Nội và TP.HCM, nhưng Đà Nẵng đang dần trở thành một thị trường tiềm năng cho công việc này, đặc biệt là trong các công ty mới và các tổ chức tài chính địa phương.

Các quận, huyện tuyển dụng nhiều nhân viên nhắc phí bao gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ với mức lương dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

6. Trường đào tạo để làm được nhân viên nhắc phí hiện nay

Để trở thành nhân viên nhắc phí, ứng viên không nhất thiết phải có một chương trình đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, việc theo học các khóa đào tạo về tài chính, ngân hàng, marketing hoặc chăm sóc khách hàng sẽ giúp ứng viên trang bị những kỹ năng cần thiết. Các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo nghề hiện nay đều cung cấp các chương trình học phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 27,3 17.173.000 VNĐ - 22.900.000 VNĐ Hà Nội Đại học Ngoại Thương (FTU) Marketing A00, A01, D01, D07 27,45 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Thương Mại (TMU) Marketing thương mại A00,A01,D01, D07 27,45 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 25.17 24.500.000 - 27.800.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông Marketing D01, A01, D72, D78 38.13 15.000.000 - 52.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Tài Chính Tài chính doanh nghiệp A01, D01 34.35 22.000.000 - 24.000.000 VNĐ/năm

Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, việc làm nhân viên nhắc phí đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực. Các công ty tài chính, ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang tìm kiếm ứng viên để gia tăng hiệu quả thu hồi nợ. Nếu bạn sở hữu những phẩm chất và kỹ năng cần thiết, đây chính là cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp trong một ngành nghề đầy tiềm năng. Hãy cập nhật thường xuyên các tin tuyển dụng và nắm bắt cơ hội việc làm nhân viên nhắc phí với chế độ phúc lợi tốt nhất nhé!