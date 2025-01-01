Công việc Nhân viên nhắc phí

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nhân viên nhắc phí

-

Có 13 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Nhân viên nhắc phí SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 12 Triệu
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 16/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên nhắc phí GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 14/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Tuyển Nhân viên nhắc phí Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu
FE CREDIT
Hạn nộp: 07/03/2025
Tây Ninh Long An Cần Thơ Cà Mau Kiên Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
FE CREDIT
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Hạn nộp: 13/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Hạn nộp: 07/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Nhân viên nhắc phí SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 01/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Nhân viên nhắc phí SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí hiện nay rất cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Đây là công việc phù hợp cho những ai có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống với thu nhập ổn định từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, tạo cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí

Theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhắc phí đã tăng khoảng 20-30% trong 2 năm qua, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Chỉ tính từ nửa đầu năm 2024, đã có hàng nghìn tin tuyển dụng cho vị trí này được đăng tải. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng đang tích cực tìm kiếm nhân viên nhắc phí nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tín dụng tiêu dùng, vai trò nhân viên nhắc phí trở nên thiết yếu trong việc đảm bảo dòng tiền và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.

Sự gia tăng tuyển dụng nhân viên nhắc phí xuất phát từ sự mở rộng nhanh chóng của các dịch vụ cho vay và mua sắm trả góp. Khi số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ này ngày càng nhiều, tỷ lệ nợ quá hạn cũng tăng lên, buộc các doanh nghiệp phải xây dựng đội ngũ chuyên trách để nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng thanh toán đúng hạn, giảm thiểu rủi ro tài chính.

Việc làm nhân viên nhắc phí thường xuất hiện trong các ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức tín dụng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ trả góp. Công việc chủ yếu xoay quanh việc liên lạc với khách hàng qua điện thoại hoặc email để nhắc nhở thanh toán, đồng thời tư vấn các phương án xử lý phù hợp nếu khách hàng gặp khó khăn. Đây là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ngoài ra, nhân viên nhắc phí còn có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, quản lý bộ phận, hoặc phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính.

Việc làm nhân viên nhắc phí ngày càng được tuyển dụng nhiều
Việc làm nhân viên nhắc phí ngày càng được tuyển dụng nhiều

2. Mức thu nhập trung bình của nhân viên nhắc phí

Mức thu nhập của việc làm nhân viên nhắc phí dao động khá lớn tùy vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Theo khảo sát, thu nhập trung bình của một nhân viên nhắc phí tại Việt Nam thường rơi vào khoảng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng)
Nhân viên mới (0 - 1 năm kinh nghiệm) 6.000.000 - 8.000.000
Nhân viên có kinh nghiệm (1 - 3 năm) 8.000.000 - 12.000.000
Nhân viên cao cấp (3 - 5 năm) 12.000.000 - 15.000.000
Trưởng nhóm/Quản lý 15.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên nhắc phí

Việc làm nhân viên nhắc phí đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi nợ của các tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc công ty tín dụng. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt để thu hồi nợ hiệu quả.

  • Thu thập thông tin cơ bản về khách hàng: Nhân viên nhắc phí thu thập đầy đủ thông tin cơ bản của khách hàng, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, số hợp đồng, số dư nợ và các khoản nợ trước đó. Việc này giúp xác minh tính chính xác của các thông tin và chuẩn bị cho quá trình nhắc nhở khách hàng về các khoản nợ.
  • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán: Sau khi có đủ thông tin, nhân viên tiến hành liên hệ với khách hàng qua điện thoại để nhắc nhở về các khoản nợ. Trong cuộc gọi, nhân viên cần phải trình bày rõ ràng về số tiền cần thanh toán, thời gian thanh toán và các hậu quả nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn.
Tuyển dụng nhân viên nhắc phí đòi hỏi ứng viên phải kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Tuyển dụng nhân viên nhắc phí đòi hỏi ứng viên phải kiên nhẫn, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt
  • Tìm hiểu khả năng thanh toán của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp: Trong quá trình liên lạc, nhân viên nhắc phí sẽ tìm hiểu lý do khách hàng chưa thanh toán và đánh giá khả năng tài chính của họ. Nếu khách hàng gặp khó khăn về tài chính, nhân viên sẽ đưa ra các phương án giải quyết như gia hạn thời gian thanh toán, chia nhỏ các khoản nợ thành từng đợt thanh toán hoặc đề xuất các phương án hỗ trợ tài chính khác để khách hàng có thể thanh toán nợ mà không gặp phải khó khăn.
  • Báo cáo về công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất: Nhân viên nhắc phí cần phải báo cáo thường xuyên về tiến độ thu hồi nợ, đặc biệt là những khách hàng có khoản nợ quá hạn lâu. Các báo cáo này bao gồm thông tin về số lượng cuộc gọi đã thực hiện, tình trạng thu hồi nợ, số nợ đã thu hồi và những khách hàng cần xử lý đặc biệt. Ngoài báo cáo định kỳ, họ cũng phải cập nhật báo cáo đột xuất nếu có tình huống bất ngờ hoặc các trường hợp khách hàng không hợp tác, để bộ phận quản lý kịp thời đưa ra hướng xử lý.

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên nhắc phí

Để ứng tuyển vào vị trí việc làm nhân viên nhắc phí, ứng viên cần có những kỹ năng và phẩm chất nhất định để đáp ứng yêu cầu công việc. Công việc này đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản mà các ứng viên cần có:

  • Cẩn thận, kiên nhẫn trong công việc.
  • Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong mọi tình huống.
  • Năng động, có tinh thần tự học hỏi và phát triển bản thân.
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực về công việc và thời gian.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, đặc biệt là qua điện thoại.
  • Tiếng Anh cơ bản để có thể giao tiếp hoặc xử lý công việc khi cần.
  • Thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản như MS Word, Excel, PowerPoint.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan như Tổng đài viên, Chăm sóc Khách hàng, hoặc đặc biệt là Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng là lợi thế. Tuy nhiên, ứng viên tốt nghiệp Trung học và có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực trên cũng có thể ứng tuyển.
Nhân viên nhắc phí cần giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong mọi tình huống
Nhân viên nhắc phí cần giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong mọi tình huống

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên nhắc phí nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên nhắc phí hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi có sự tập trung của các tổ chức tài chính, ngân hàng và dịch vụ cho vay. Mỗi khu vực có đặc điểm riêng về nhu cầu tuyển dụng, tạo cơ hội cho ứng viên có kỹ năng giao tiếp và xử lý nợ.

5.1. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, nơi tập trung nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính lớn và các công ty tín dụng. Với mật độ dân cư cao và nhu cầu vay vốn tiêu dùng ngày càng gia tăng, các công ty tài chính tại Hà Nội cần đội ngũ nhân viên nhắc phí để đảm bảo thu hồi nợ hiệu quả. Công việc tại đây đòi hỏi ứng viên có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, giao tiếp khéo léo và đặc biệt là khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Các lĩnh vực tuyển dụng chính tại Hà Nội bao gồm ngân hàng, tài chính, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, thu hồi nợ, và dịch vụ tài chính trực tuyến. Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử và dịch vụ số cũng cần nhân viên nhắc phí để quản lý nợ từ khách hàng.

Mức lương của nhân viên nhắc phí tại Hà Nội dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Đặc biệt được tuyển dụng tập trung tại các quận, huyện tuyển dụng nhiều nhất gồm Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông, nơi có sự tập trung cao của các công ty tài chính lớn.

5.2. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và nhu cầu vay vốn tiêu dùng, thị trường tuyển dụng việc làm nhân viên nhắc phí ở TP.HCM rất sôi động.

Nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong các công ty cho vay tiêu dùng và các dịch vụ tài chính trực tuyến, nơi mà số lượng khách hàng lớn cần được quản lý và thu hồi nợ. Môi trường làm việc tại TP.HCM thường yêu cầu nhân viên nhắc phí có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động và khả năng xử lý khủng hoảng tốt.

Mức lương cho công việc nhân viên nhắc phí tại TP.HCM dao động từ 8.000.000 - 18.00.000 VNĐ/tháng với khu vực tuyển dụng nhiều nhất là Quận 1, Quận 3, Quận 10, Bình Thạnh và Thủ Đức, nơi có các trung tâm tài chính và các công ty tài chính, bảo hiểm lớn.

Việc làm nhân viên nhắc phí được tuyển dụng nhiều ở các công ty tài chính, ngân hàng tại các thành phố lớn
Việc làm nhân viên nhắc phí được tuyển dụng nhiều ở các công ty tài chính, ngân hàng tại các thành phố lớn

5.3. Tuyển dụng nhân viên nhắc phí Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển mạnh mẽ ở miền Trung, với một nền kinh tế đang chuyển mình và là điểm đến của nhiều công ty trong ngành tài chính. Các tổ chức tài chính, ngân hàng và công ty cho vay tiêu dùng tại Đà Nẵng đang mở rộng quy mô và cần việc làm nhân viên nhắc phí để xử lý lượng nợ ngày càng lớn. Với sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ, nhu cầu vay tiêu dùng tại Đà Nẵng cũng tăng mạnh, kéo theo sự gia tăng tuyển dụng nhân viên nhắc phí.

Các lĩnh vực tuyển dụng tại Đà Nẵng bao gồm ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, bảo hiểm, thu hồi nợ và dịch vụ tài chính. Mặc dù không sôi động như Hà Nội và TP.HCM, nhưng Đà Nẵng đang dần trở thành một thị trường tiềm năng cho công việc này, đặc biệt là trong các công ty mới và các tổ chức tài chính địa phương.

Các quận, huyện tuyển dụng nhiều nhân viên nhắc phí bao gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ với mức lương dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

6. Trường đào tạo để làm được nhân viên nhắc phí hiện nay

Để trở thành nhân viên nhắc phí, ứng viên không nhất thiết phải có một chương trình đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, việc theo học các khóa đào tạo về tài chính, ngân hàng, marketing hoặc chăm sóc khách hàng sẽ giúp ứng viên trang bị những kỹ năng cần thiết. Các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo nghề hiện nay đều cung cấp các chương trình học phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)
Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 27,3 17.173.000 VNĐ - 22.900.000 VNĐ
Hà Nội Đại học Ngoại Thương (FTU) Marketing A00, A01, D01, D07 27,45 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Đại học Thương Mại (TMU) Marketing thương mại A00,A01,D01, D07 27,45 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 25.17

24.500.000 - 27.800.000 VNĐ/năm
Hà Nội Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông Marketing D01, A01, D72, D78 38.13 15.000.000 - 52.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Học viện Tài Chính Tài chính doanh nghiệp A01, D01 34.35 22.000.000 - 24.000.000 VNĐ/năm

Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, việc làm nhân viên nhắc phí đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực. Các công ty tài chính, ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang tìm kiếm ứng viên để gia tăng hiệu quả thu hồi nợ. Nếu bạn sở hữu những phẩm chất và kỹ năng cần thiết, đây chính là cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp trong một ngành nghề đầy tiềm năng. Hãy cập nhật thường xuyên các tin tuyển dụng và nắm bắt cơ hội việc làm nhân viên nhắc phí với chế độ phúc lợi tốt nhất nhé!