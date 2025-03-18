Tuyển Nhân viên nhắc phí GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Data khách hàng 100% công ty cung cấp sẵn.

Liên hệ với khách hàng qua điện thoại để hỗ trợ, thuyết phục khách thanh toán khoản vay quá hạn.

Thực hiện báo cáo định kỳ (Ngày/ tuần/ tháng) với quản lý trực tiếp.

Hội sở tại TP.HCM: Tầng 5 & Tầng 7, Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 19 - 40 tuổi.

Kinh nghiệm từ 03 tháng trở lên tại vị trí CSKH, sale, telesale, tư vấn, bán hàng, tài chính, ngân hàng...

Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực trong công việc.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được off cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30;

Lương cứng: 6.8 - 7.2 triệu (thỏa thuận theo năng lực);

Thu nhập: LCB+Bonus từ 15-30tr/tháng;

Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật;

Chế độ Bảo hiểm sức khỏe PVI cho Nhân viên và cho người thân;

12 ngày phép/năm;

Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức;

Đánh giá tăng lương hoặc thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần;

Lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

