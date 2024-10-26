Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công ty cung cấp các hợp đồng của khách hàng và tình trang giao dịch Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, nhắc khách hàng về hợp đồng Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn Hỗ trợ khách hàng thanh toán các hợp đồng nh Cập nhật và xử lí những trường hợp khách hàng có phát sinh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm trên 6 tháng trong cùng lĩnh vực là lợi thế Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel) Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương; Ký hợp đồng lao động chính thức; Off 1 ngày trong tuần Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí; 12 ngày phép năm & ngày lễ , tết; Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ; Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Leader, Giám sát,...; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

