Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
- Hồ Chí Minh: Lầu 5, Lô E Tòa nhà Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Công ty cung cấp các hợp đồng của khách hàng và tình trang giao dịch
Liên hệ khách hàng để thông báo tình trạng, nhắc khách hàng về hợp đồng
Trao đổi cho khách hàng nắm thông tin các hậu quả phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn
Hỗ trợ khách hàng thanh toán các hợp đồng nh
Cập nhật và xử lí những trường hợp khách hàng có phát sinh
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm trên 6 tháng trong cùng lĩnh vực là lợi thế
Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Off 1 ngày trong tuần
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
12 ngày phép năm & ngày lễ , tết;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Leader, Giám sát,...;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
