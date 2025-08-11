Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Nhân viên nhắc phí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1, OneHub Saì Gòn, Lô C1

- 2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn. Nhóm nợ phụ trách là các khách hàng trễ hạn DPD từ 1 ngày trở lên (B1, B2, B3+...)
công ty cấp sẵn. Nhóm nợ phụ trách là các khách hàng trễ hạn DPD từ 1 ngày trở lên (B1, B2, B3+...)
Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn, v.v tại các tổ chức tài chính/ ngân hàng.
Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.
Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.
Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng THPT trở lên
Giao tiếp nhanh nhẹn hoạt bát
Giọng nói dễ nghe
Trang phục lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 12 triệu/tháng (lương cứng 6 - 7 triệu + bonus). Làm tốt được thưởng doanh số, hoa hồng lên đến 25 triệu/tháng.
Thu nhập trung bình từ 12 triệu/tháng (lương cứng 6 - 7 triệu + bonus).
Làm tốt được thưởng doanh số, hoa hồng lên đến 25 triệu/tháng.
Không tăng ca
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
Được cung cấp trang thiết bị làm việc (Điện thoại, tai nghe, máy tính)
Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

