Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 1, OneHub Saì Gòn, Lô C1
- 2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn. Nhóm nợ phụ trách là các khách hàng trễ hạn DPD từ 1 ngày trở lên (B1, B2, B3+...)
Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn, v.v tại các tổ chức tài chính/ ngân hàng.
Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.
Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.
Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp nhanh nhẹn hoạt bát
Giọng nói dễ nghe
Trang phục lịch sự
Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 12 triệu/tháng (lương cứng 6 - 7 triệu + bonus).
Làm tốt được thưởng doanh số, hoa hồng lên đến 25 triệu/tháng.
Không tăng ca
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
Được cung cấp trang thiết bị làm việc (Điện thoại, tai nghe, máy tính)
Phụ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
