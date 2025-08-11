Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, OneHub Saì Gòn, Lô C1 - 2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn. Nhóm nợ phụ trách là các khách hàng trễ hạn DPD từ 1 ngày trở lên (B1, B2, B3+...)

Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn, v.v tại các tổ chức tài chính/ ngân hàng.

Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.

Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.

Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng THPT trở lên

Giao tiếp nhanh nhẹn hoạt bát

Giọng nói dễ nghe

Trang phục lịch sự

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 12 triệu/tháng (lương cứng 6 - 7 triệu + bonus). Làm tốt được thưởng doanh số, hoa hồng lên đến 25 triệu/tháng.

Không tăng ca

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn

Được cung cấp trang thiết bị làm việc (Điện thoại, tai nghe, máy tính)

Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

