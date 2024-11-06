Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Liên hệ với các khách hàng để nhắc nhở về các khoản phí cần thanh toán đúng hạn;
Hướng dẫn các phương thức thanh toán phù hợp;
Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng;
Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khi nhận được thông tin của khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT;
Có kinh nghiệm làm việc tổng đài, chăm sóc khách hàng, nhắc phí;
Tính cách: siêng năng, trung thực, kiên nhẫn, tuân thủ;
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, đàm phán, thuyết phục;
Kỹ năng vi tính văn phòng.
Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
16 ngày phép năm;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
