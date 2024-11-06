Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí

Liên hệ với các khách hàng để nhắc nhở về các khoản phí cần thanh toán đúng hạn;

Hướng dẫn các phương thức thanh toán phù hợp;

Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng;

Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khi nhận được thông tin của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT;

Có kinh nghiệm làm việc tổng đài, chăm sóc khách hàng, nhắc phí;

Tính cách: siêng năng, trung thực, kiên nhẫn, tuân thủ;

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, đàm phán, thuyết phục;

Kỹ năng vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;

Ký hợp đồng lao động chính thức;

Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;

16 ngày phép năm;

Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;

Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

