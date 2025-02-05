Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

FE CREDIT
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
FE CREDIT

Nhân viên nhắc phí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại FE CREDIT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Tây Ninh

- Long An

- Cần Thơ ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Định kỳ nhận danh sách khách hàng có khoản vay quá hạn vào đầu tháng (làm việc tại huyện sinh sống), mỗi ngày đi đến 12-15 nhà khách hàng và check-in
- Gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi, tìm hiểu lý do tại sao khách hàng trễ hạn hợp đồng → cập nhật tiến độ lên hệ thống
- Tư vấn pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong việc thanh toán
- Hướng dẫn hồ sơ giảm lãi phạt; báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng nhóm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
- Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương, thưởng
- Được đóng đầy đủ Bảo hiểm ngay khi thử việc
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7 Bảo Việt - 15 ngày phép/ năm, lương tháng 13, thưởng KPI năm, thưởng Tết
- Thu nhập: Lương cơ bản và phụ cấp (xăng, điện thoại, cơm) khoảng 8-8,5 triệu đồng/ tháng + hoa hồng không giới hạn (tổng thu nhập từ 15-25tr/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FE CREDIT

FE CREDIT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

