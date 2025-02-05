Tuyển Nhân viên nhắc phí FE CREDIT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh - Long An - Cần Thơ ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Định kỳ nhận danh sách khách hàng có khoản vay quá hạn vào đầu tháng (làm việc tại huyện sinh sống), mỗi ngày đi đến 12-15 nhà khách hàng và check-in

- Gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi, tìm hiểu lý do tại sao khách hàng trễ hạn hợp đồng → cập nhật tiến độ lên hệ thống

- Tư vấn pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong việc thanh toán

- Hướng dẫn hồ sơ giảm lãi phạt; báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng nhóm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và làm việc nhóm

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương, thưởng

- Được đóng đầy đủ Bảo hiểm ngay khi thử việc

- Bảo hiểm sức khỏe 24/7 Bảo Việt - 15 ngày phép/ năm, lương tháng 13, thưởng KPI năm, thưởng Tết

- Thu nhập: Lương cơ bản và phụ cấp (xăng, điện thoại, cơm) khoảng 8-8,5 triệu đồng/ tháng + hoa hồng không giới hạn (tổng thu nhập từ 15-25tr/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

