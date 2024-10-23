Tuyển Nhân viên nhắc phí SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình

Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Mô tả công việc: - Gọi điện thoại cho Khách hàng mỗi ngày theo danh sách được giao trước - Cung cấp thông tin về số tiền cần thanh toán và ngày đến hạn thanh toán của Khách hàng, thuyết phục Khách hàng thanh toán sớm và chốt được với Khách hàng ngày hẹn thanh toán sớm hơn hoặc trễ nhất là ngay trong ngày đến hạn thanh toán - Theo dõi danh sách Khách hàng được gọi hàng ngày và ngày hẹn thanh toán của họ nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng như đã hẹn - Phản hồi/nhắc nhở nhanh chóng đối với các Khách hàng đã hẹn nhưng không thanh toán đúng theo lịch hẹn nhằm đảm bảo Khách hàng thanh toán đúng hạn và hoàn tất chỉ tiêu được giao - Nắm bắt nhanh các thay đổi về quy trình, quy định, hệ thống mới để đáp ứng tốt và duy trì chất lượng phục vụ Khách hàng - Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp, các lớp huấn luyện của nhóm, bộ phận, công ty - Tuân thủ các yêu cầu, sắp xếp của quản lý trực tiếp về thời gian làm việc cũng như công việc được giao.

1. Cao đẳng, Đại học các lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Tài chính hoặc Ngân hàng là một lợi thế. Tốt nghiệp Trung học nhưng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan kể trên cũng có thể ứng tuyển.

2. Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổng đài viên, chăm sóc Khách hàng và đặc biệt Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại là một lợi thế.

3. Kỹ năng:

- Vi tính văn phòng (MS Word, Excel, Power Point) căn bản

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và kỹ năng sử dụng điện thoại

- Khả năng chịu áp lực về công việc, thời gian

4. Thái độ :

- Năng động, tự trau dồi, nâng cao bản thân

- Làm việc cẩn thận, kiên nhẫn

- Nhạy bén, linh hoạt và nhiệt tình trong công việc.

Tại SHINHAN FINANCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, bảo hiểm: cam kết đóng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...), hưởng tiền thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế độ phúc lợi: các hoạt động ngoại khóa theo quy định của Công ty; tiền thưởng + lì xì Lễ/Tết, khám sức khỏe định kì cho nhân viên

- Được đào tạo đầy đủ khi nhận việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

