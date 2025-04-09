Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Mức lương 6 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí

Hàng ngày nhận danh sách liên lạc khách hàng để nhắn hạn thanh toán.

Thuyết phục khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ.

Hiểu rõ về khả năng tài chính và khả năng thanh toán của Khách hàng.

Thực hiện việc báo cáo hàng ngày đầy đủ cho Cấp trên.

Nhóm nợ Predue-B1 New.

Yêu Cầu Công Việc

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập

Phúc Lợi Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Mirae Asset Finance Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả”. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là cung cấp một nơi làm việc với thu nhập hấp dẫn, cơ hội phát triển bền vững.

Thử việc: 2 tháng

Thu nhập = Lương cơ bản (6 triệu) + bonus, thu nhập từ 15tr

Bonus cạnh tranh, không giới hạn

Phúc lợi: Lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn bao gồm 12 ngày phép, và 3 ngày nghỉ hè, trợ cấp sinh nhật, ốm đau, bảo hiểm, đám cưới, và team building hàng năm

Lương tháng 13 + thưởng KPI hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

