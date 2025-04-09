Tuyển Nhân viên nhắc phí Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Nhân viên nhắc phí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Mức lương
6 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 6 - 40 Triệu

Hàng ngày nhận danh sách liên lạc khách hàng để nhắn hạn thanh toán.
Thuyết phục khách hàng thực hiện thanh toán đầy đủ.
Hiểu rõ về khả năng tài chính và khả năng thanh toán của Khách hàng.
Thực hiện việc báo cáo hàng ngày đầy đủ cho Cấp trên.
Nhóm nợ Predue-B1 New.

Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel)
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mirae Asset Finance Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc “Chuyên nghiệp - Thân thiện - Hiệu quả”. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi là cung cấp một nơi làm việc với thu nhập hấp dẫn, cơ hội phát triển bền vững.
Thử việc: 2 tháng
Thu nhập = Lương cơ bản (6 triệu) + bonus, thu nhập từ 15tr
Bonus cạnh tranh, không giới hạn
Phúc lợi: Lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn bao gồm 12 ngày phép, và 3 ngày nghỉ hè, trợ cấp sinh nhật, ốm đau, bảo hiểm, đám cưới, và team building hàng năm
Lương tháng 13 + thưởng KPI hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

