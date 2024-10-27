Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 661 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Quản lý hồ sơ khách hàng, gọi điện nhắc khách qua đóng tiền theo kì hạn hợp đồng.
- Cập nhật thông tin khách hàng nếu có sự thay đổi.
- Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, năng động,
- Chịu khó học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
- Chịu khó học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì
-Phụ cấp điện thoại, latop, xe, xăng
-Không áp KPI cá nhân làm theo mục tiêu nhóm
-Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
-Ngày lễ nghỉ
-Lương thưởng tháng 13
-Thưởng quý
-Du lịch và teambuilding hằng năm.
-Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
-Lương trả đều đặn mùng 10 hàng tháng (trúng T7, CN sẽ chuyển trước)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
