Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Nhân viên nhắc phí

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 661 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ khách hàng, gọi điện nhắc khách qua đóng tiền theo kì hạn hợp đồng.
- Cập nhật thông tin khách hàng nếu có sự thay đổi.
- Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, năng động,
- Chịu khó học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp điện thoại, latop, xe, xăng
-Không áp KPI cá nhân làm theo mục tiêu nhóm
-Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
-Ngày lễ nghỉ
-Lương thưởng tháng 13
-Thưởng quý
-Du lịch và teambuilding hằng năm.
-Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
-Lương trả đều đặn mùng 10 hàng tháng (trúng T7, CN sẽ chuyển trước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh

