Tuyển Nhân viên nhắc phí CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 661 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ khách hàng, gọi điện nhắc khách qua đóng tiền theo kì hạn hợp đồng.

- Cập nhật thông tin khách hàng nếu có sự thay đổi.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, năng động,

- Chịu khó học hỏi

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp điện thoại, latop, xe, xăng

-Không áp KPI cá nhân làm theo mục tiêu nhóm

-Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

-Ngày lễ nghỉ

-Lương thưởng tháng 13

-Thưởng quý

-Du lịch và teambuilding hằng năm.

-Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.

-Lương trả đều đặn mùng 10 hàng tháng (trúng T7, CN sẽ chuyển trước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

