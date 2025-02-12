Tuyển Nhân viên nhắc phí Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên nhắc phí Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà FleMingtion Tầng 10
- 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
+ Ghi nhận thông tin khách hàng
+ Thực hiện cuộc gọi data có sẵn của công ty, liên hệ để nhắc và hỗ trợ các KH đang bị trễ hạn khoản vay trả góp và thế chấp tại ngân hàng.
+ Hướng dẫn KH thanh toán đúng cách, cắt nợ khoản vay cho KH đã thanh toán rồi.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Ca làm việc chính: 08:00 – 17:30
- Có 4 ngày Off/ tháng
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp,có cơ hội thăng tiến
+ Năng động, chịu khó và ham học hỏi là được.
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp,có cơ hội thăng tiến
+ Năng động, chịu khó và ham học hỏi là được.
Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: LCB 5.580.000 VNĐ + Phụ Cấp + Bonus : 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Các quyền lợi khác:
1. Uống cafe sáng Free mỗi ngày
2. Uống trà lipton free mỗi ngày
3. Dùng sữa đặc ông thọ Free, muốn dùng bao nhiêu dùng
4. Chuẩn bị đá đông lạnh cho các bạn sẵn sàng
5. Có tủ bách hoá mì - cafe lon - nước ngọt sẵn tại Phòng ăn
6. Có phòng ngủ
7. Khám sức khoẻ miễn phí 1 năm 1 lần của BVQT Hoàn Mỹ
8. Lương sẵn 2 tháng đầu ít nhất 8 triệu - 25 triệu
9. Sau 2 tháng mặc định vào HĐLĐ chính thức
10. Teambuilding, Nghỉ dưỡng Resort 4 sao 1 lần/năm
11. Môi trường trẻ - năng động - chuyên nghiệp
12. Chia sẻ cơ hội công việc cho bạn bè vào được Công Ty hỗ trợ thù lao chia sẻ 3,000,000
13. Văn phòng đẹp, chuẩn quốc tế
14. 2 tháng thử việc 100% lương cứng, được hỗ trợ tiền gửi xe nữa
Các quyền lợi khác:
1. Uống cafe sáng Free mỗi ngày
2. Uống trà lipton free mỗi ngày
3. Dùng sữa đặc ông thọ Free, muốn dùng bao nhiêu dùng
4. Chuẩn bị đá đông lạnh cho các bạn sẵn sàng
5. Có tủ bách hoá mì - cafe lon - nước ngọt sẵn tại Phòng ăn
6. Có phòng ngủ
7. Khám sức khoẻ miễn phí 1 năm 1 lần của BVQT Hoàn Mỹ
8. Lương sẵn 2 tháng đầu ít nhất 8 triệu - 25 triệu
9. Sau 2 tháng mặc định vào HĐLĐ chính thức
10. Teambuilding, Nghỉ dưỡng Resort 4 sao 1 lần/năm
11. Môi trường trẻ - năng động - chuyên nghiệp
12. Chia sẻ cơ hội công việc cho bạn bè vào được Công Ty hỗ trợ thù lao chia sẻ 3,000,000
13. Văn phòng đẹp, chuẩn quốc tế
14. 2 tháng thử việc 100% lương cứng, được hỗ trợ tiền gửi xe nữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI