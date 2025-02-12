Tuyển Nhân viên nhắc phí Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà FleMingtion Tầng 10 - 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên nhắc phí Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

+ Ghi nhận thông tin khách hàng

+ Thực hiện cuộc gọi data có sẵn của công ty, liên hệ để nhắc và hỗ trợ các KH đang bị trễ hạn khoản vay trả góp và thế chấp tại ngân hàng.

+ Hướng dẫn KH thanh toán đúng cách, cắt nợ khoản vay cho KH đã thanh toán rồi.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Ca làm việc chính: 08:00 – 17:30

- Có 4 ngày Off/ tháng

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp,có cơ hội thăng tiến

+ Năng động, chịu khó và ham học hỏi là được.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: LCB 5.580.000 VNĐ + Phụ Cấp + Bonus : 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Các quyền lợi khác:

1. Uống cafe sáng Free mỗi ngày

2. Uống trà lipton free mỗi ngày

3. Dùng sữa đặc ông thọ Free, muốn dùng bao nhiêu dùng

4. Chuẩn bị đá đông lạnh cho các bạn sẵn sàng

5. Có tủ bách hoá mì - cafe lon - nước ngọt sẵn tại Phòng ăn

6. Có phòng ngủ

7. Khám sức khoẻ miễn phí 1 năm 1 lần của BVQT Hoàn Mỹ

8. Lương sẵn 2 tháng đầu ít nhất 8 triệu - 25 triệu

9. Sau 2 tháng mặc định vào HĐLĐ chính thức

10. Teambuilding, Nghỉ dưỡng Resort 4 sao 1 lần/năm

11. Môi trường trẻ - năng động - chuyên nghiệp

12. Chia sẻ cơ hội công việc cho bạn bè vào được Công Ty hỗ trợ thù lao chia sẻ 3,000,000

13. Văn phòng đẹp, chuẩn quốc tế

14. 2 tháng thử việc 100% lương cứng, được hỗ trợ tiền gửi xe nữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin