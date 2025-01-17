Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu

Mô tả công việc:

Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên nhiệt tình và có kinh nghiệm cho vị trí Quản Lý Cửa Hàng Nội Thất Sofa tại cửa hàng Ordinaire. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của cửa hàng, đảm bảo mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng.

Nhiệm vụ chính:

• Quản lý hoạt động cửa hàng:

• Giám sát và điều phối công việc hàng ngày của nhân viên.

• Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng và trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn.

• Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đủ và kịp thời.

• Thường xuyên kiểm tra và duy trì chất lượng trưng bày sản phẩm, đảm bảo hình thức showroom luôn đẹp, chuyên nghiệp và thu hút khách hàng.

• Phối hợp với bộ phận trang trí để cập nhật các xu hướng mới và cải thiện không gian trưng bày.

Chăm sóc khách hàng:

• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

• Giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Quản lý bán hàng:

• Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh số.