Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 445 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
·Lập & phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty
·Quản lý và vận hành hoạt động của Công ty.
·Điều phối, sắp xếp công việc và kết nối các bộ phận trong Công ty
·Báo giá, quản lý ngân sách và tổ chức hoạt động thi công công trình
·Trực tiếp đối ngoại với khách hàng, cơ quan chức năng, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp.
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trực tiếp nhận thầu xây dựng & sửa chữa nhà phố, biệt thự
· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng, Giám đốc dự án hoặc tương đương
· Là người quyết đoán, tinh thần chịu trách nhiệm, kỷ luật
· Độ tuổi: 30 - 38
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN Thì Được Hưởng Những Gì
· Mức lương : 30 Triệu + % doanh thu & lợi nhuận/năm
· Các chế độ chính sách lao động theo quy định của Công ty
· Thưởng theo quy định của Công ty và thưởng hiệu quả hoạt động công ty
· Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp & có nhiều cơ hội phát triển bản thân với mức thưởng, đãi ngộ xứng đáng với năng lực – hiệu quả công việc.
· Tăng lương theo năng lực làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
