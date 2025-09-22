Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại Amway Vietnam Co., Ltd.
- Đồng Nai: Amway Đồng Nai Center – 239 Đ. Trương Định, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Trung tâm Amway Đồng Nai – Số 239 đường Trương Định, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa điểm làm việc:
TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
1. Quản lý hoạt động trải nghiệm khách hàng
- Giám sát và tối ưu toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, bao gồm các bước: đăng ký, đặt hàng và thanh toán đơn hàng.
- Triển khai các chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài của khách hàng.
- Hỗ trợ tại quầy trong giờ cao điểm và mùa cao điểm.
- Hỗ trợ trực tiếp cho đội kho (WH Team) tại điểm bán.
2. Quản lý dịch vụ thuê ngoài
- Chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ bảo vệ và vệ sinh thông qua việc điều phối hiệu quả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.
- Phối hợp với các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn cao về an ninh và vệ sinh tại trung tâm bán hàng
3. Quản lý đội ngũ nhân viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Amway Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amway Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI