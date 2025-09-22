Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Amway Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 22/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
Amway Vietnam Co., Ltd.

Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại Amway Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Amway Đồng Nai Center – 239 Đ. Trương Định, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Trung tâm Amway Đồng Nai – Số 239 đường Trương Định, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa điểm làm việc:
TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
1. Quản lý hoạt động trải nghiệm khách hàng
- Giám sát và tối ưu toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, bao gồm các bước: đăng ký, đặt hàng và thanh toán đơn hàng.
- Triển khai các chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài của khách hàng.
- Hỗ trợ tại quầy trong giờ cao điểm và mùa cao điểm.
- Hỗ trợ trực tiếp cho đội kho (WH Team) tại điểm bán.
2. Quản lý dịch vụ thuê ngoài
- Chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ bảo vệ và vệ sinh thông qua việc điều phối hiệu quả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.
- Phối hợp với các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn cao về an ninh và vệ sinh tại trung tâm bán hàng
3. Quản lý đội ngũ nhân viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Amway Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amway Vietnam Co., Ltd.

Liên Hệ Công Ty

Amway Vietnam Co., Ltd.

Amway Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCMC AMWAY CENTER - 410B,C,D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Amway Vietnam Co., Ltd.
