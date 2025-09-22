Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Trung tâm Amway Đồng Nai – Số 239 đường Trương Định, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Quản lý hoạt động trải nghiệm khách hàng

- Giám sát và tối ưu toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, bao gồm các bước: đăng ký, đặt hàng và thanh toán đơn hàng.

- Triển khai các chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài của khách hàng.

- Hỗ trợ tại quầy trong giờ cao điểm và mùa cao điểm.

- Hỗ trợ trực tiếp cho đội kho (WH Team) tại điểm bán.

2. Quản lý dịch vụ thuê ngoài

- Chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ bảo vệ và vệ sinh thông qua việc điều phối hiệu quả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

- Phối hợp với các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn cao về an ninh và vệ sinh tại trung tâm bán hàng

3. Quản lý đội ngũ nhân viên