Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD

Mức lương 800 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2w Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tổng thể, chi tiết và phương án triển khai kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tiếp thị qua từng giai đoạn của dự án, đợt, thời kỳ bán hàng hay định kỳ (tháng/ quý/ năm) dựa trên cơ sở các thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng và mục tiêu của Công ty

- Xây dựng ngân sách bán hàng, tiếp thị hợp lý, hiệu quả;

- Tổ chức sử dụng, quản lý và kiểm soát ngân sách tiếp thị, ngân sách bán hàng một cách tiết kiệm trên ngân sách được duyệt có đánh giá hiệu quả sử dụng.

- Đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tuần, tháng, quý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành có liên quan

Kinh nghiệm từ 03 năm với vị trí tương đương trở lên, trong lĩnh vực BĐS ít nhất 02 năm

Ưu tiên có quân

Hiểu biết về Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định liên quan của Nhà nước về kinh doanh Bất động sản

