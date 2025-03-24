Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Mức lương
800 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2w Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Với Mức Lương 800 - 15 USD

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tổng thể, chi tiết và phương án triển khai kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tiếp thị qua từng giai đoạn của dự án, đợt, thời kỳ bán hàng hay định kỳ (tháng/ quý/ năm) dựa trên cơ sở các thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng và mục tiêu của Công ty
- Xây dựng ngân sách bán hàng, tiếp thị hợp lý, hiệu quả;
- Tổ chức sử dụng, quản lý và kiểm soát ngân sách tiếp thị, ngân sách bán hàng một cách tiết kiệm trên ngân sách được duyệt có đánh giá hiệu quả sử dụng.
- Đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành có liên quan
Kinh nghiệm từ 03 năm với vị trí tương đương trở lên, trong lĩnh vực BĐS ít nhất 02 năm
Ưu tiên có quân
Hiểu biết về Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định liên quan của Nhà nước về kinh doanh Bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-cua-hang-truong-thu-nhap-800-1-500-thang-tai-ho-chi-minh-job346166
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm 7-Eleven Vietnam
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
7-Eleven Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mirei Company Limited
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD
Mirei Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 18/07/2025
An Giang Đã hết hạn Tới 132.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD
Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Hạn nộp: 09/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm 7-Eleven Vietnam
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
7-Eleven Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mirei Company Limited
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Mirei Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 11 USD
Mirei Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 650 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty TNHH ABC làm việc tại An Giang thu nhập Đến 132 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 18/07/2025
An Giang Đã hết hạn Tới 132.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Central Retail Vietnam - Property Business Unit làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD
Central Retail Vietnam - Property Business Unit
Hạn nộp: 09/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
5.6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm