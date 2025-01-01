Công việc R&D y dược

Nhu cầu tuyển R&D y dược tăng cao vì ngành dược đang ngày càng được đầu tư và phát triển với mục đích tìm ra những loại thuốc tốt phục vụ cho người dân. Các doanh nghiệp cần tìm những ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm có giá trị. Mức lương ở vị trí công việc này thường dao động từ 4.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm R&D y dược

Nhân viên R&D y dược (Nghiên cứu và phát triển y dược) là những người nghiên cứu, tìm hiểu về thuốc, dược phẩm dựa trên những đặc điểm về mặt vật lý và hóa học cũng như hoạt tính của thuốc để tạo ra các sản phẩm, thực phẩm chức năng trên thị trường.

Vai trò của nhân viên R&D y dược rất quan trọng trong các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này vì họ là những người tạo ra sản phẩm dược phẩm chất lượng cao, an toàn, hiệu quả giúp tăng hiệu quả kinh doanh. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng các ứng viên cho vị trí này trên thị trường lao động ngày càng nhiều.

Việt Nam hiện có hơn 250 nhà máy sản xuất và có hơn 57,000 nhà thuốc với hàng trăm công ty phân phối dược phẩm. Trong khi đó, nhân sự ngành dược vẫn duy trì ở tỉ lệ thấp. Ngoài ra, thị trường thuốc tại Việt Nam đạt 7 tỷ USD vào năm 2023. Nước ta đang phấn đấu đến năm 2030, 100% các loại thuốc được cung ứng chủ động và kịp thời cho nhu cầu phòng và chữa bệnh của người dân. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển R&D y dược ngày càng tăng.

Trên các trang web tuyển dụng, số lượng tin đăng tìm kiếm các ứng viên cho vị trí R&D y dược lên tới hàng trăm bài viết mỗi tháng. Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp đang thực sự “khát” nhân lực cho ngành nghề này. Đây là cơ hội tốt cho những ứng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D hiện nay tại nước ta.

Nhu cầu tuyển R&D y dược tại các doanh nghiệp ngày càng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm R&D y dược

Việc làm R&D y dược có mức lương tùy thuộc vào năng lực chuyên môn của các ứng viên và quy mô doanh nghiệp. Theo đó như Job3 tổng hợp, những nhân viên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ nhận mức thu nhập cao và chế độ đãi ngộ tốt. Đối với những người mới ra trường, mức lương sẽ thấp hơn. Chi tiết lương tuyển R&D y dược cụ thể dưới đây:

Mức lương dao động theo cấp bậc:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh r&d y dược 4.000.000 - 5.000.000 Nhân viên r&d y dược 10.000.000 -12.000.000 Chuyên viên r&d y dược 12.000.000 -16.000.000 Trưởng phòng r&d y dược 18.000.000 -25.000.000

Mức lương dao động theo vị trí công việc:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nghiên cứu phát triển thuốc 9.000.000 - 15.000.000 Nghiên cứu phát triển thiết bị y tế 9.000.000 - 13.000.000 Nghiên cứu về công nghệ sinh học và dược phẩm sinh học 10.000.000 - 15.000.000

Lưu ý: Mức lương của nhân viên R&D y dược thay đổi khá nhiều phụ thuộc vào kinh nghiệm, chế độ đãi ngộ, chế độ thưởng của các công ty dược phẩm.

3. Mô tả công việc cho việc làm R&D y dược

Việc làm R&D y dược là quá trình tạo ra, cải tiến, thử nghiệm các sản phẩm trong lĩnh vực ngành dược phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Mục tiêu của những người làm công việc này là tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn với cộng đồng. Dưới đây là chi tiết những việc mà một R&D cần phải làm:

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (thuốc, thiết bị y tế)

Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu trên thị trường cũng như xu hướng hiện nay về lĩnh vực dược phẩm.

Tiến hành khảo sát, phỏng vấn và tham gia các nhóm thảo luận tập trung nhằm thu thập thông tin nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Theo dõi, phân tích các thông tin về sản phẩm có liên quan cũng như đối thủ cạnh tranh và sự tiến bộ của công nghệ.

Xem xét, đề xuất ý tưởng mới về sản phẩm dược phẩm theo nhu cầu thị trường và những yếu tố khác.

Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, vi lượng học.

Xây dựng, thử nghiệm các mô hình, những phương pháp nghiên cứu cần thiết.

Thực hiện các thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng

Phát triển những kế hoạch thử nghiệm sản phẩm dược phẩm.

Thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng cũng như có giai đoạn theo dõi sau đó.

Tiến hành những thử nghiệm để đánh giá tính hiệu quả, an toàn và chất lượng của sản phẩm.

Đảm bảo phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn liên quan đến quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm dược phẩm như quy định về an toàn, chất lượng, đạo đức nghiên cứu.

Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu

Xác định các loại dữ liệu cần cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Thu thập dữ liệu từ quá trình thử nghiệm sản phẩm.

Phân tích kết quả thử nghiệm.

Sử dụng công cụ, kỹ thuật phân tích dữ liệu có thể là thống kê, mô hình hóa, học máy nhằm đưa ra kết quả chính xác, đáng tin cậy.

Đánh giá tính hiệu quả,khả năng ứng dụng của sản phẩm.

Đề xuất những cải tiến, điều chỉnh cần thiết nhằm tối ưu hóa sản phẩm.

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn chất lượng và tính an toàn của việc làm dược phẩm.

Báo cáo kết quả cùng tài liệu hướng dẫn liên quan đến sản phẩm vừa nghiên cứu.

Ghi chép, bảo quản các thông tin dữ liệu liên quan đến nghiên cứu.

Hợp tác với các bộ phận khác như sản xuất, quản lý chất lượng

Phối hợp với những bộ phận khác để khảo sát về tình hình thị trường.

Đưa ra một số ý tưởng, làm việc với phòng thiết kế để cho ra các thiết kế bao bì, nhãn mác cho sản phẩm mới.

Cung cấp thông tin cho các bộ phận bán hàng, marketing, sản xuất, phân phối để thực hiện các chiến dịch tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngoài những công việc liên quan đến nghiên cứu, phân tích sản phẩm dược phẩm, các nhân viên R&D y dược còn phải thực hiện một số công việc khác do cấp trên giao phó.

Có nhiều vị trí công việc trong ngành tuyển R&D y dược

4. Tổng hợp vị trí công việc trong việc làm R&D y dược

Việc làm R&D y dược hiện đang là ngành nghề được nhà nước quan tâm và các doanh nghiệp tích cực tuyển chọn để tìm ra nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Các lĩnh vực tuyển R&D y dược hiện nay chủ yếu là sản xuất thuốc, thiết bị y tế, công nghệ sinh học và dược phẩm sinh học.

4.1. Nghiên cứu phát triển thuốc

Nhân viên R&D thuốc sẽ chịu trách nhiệm chính liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Công việc chính:

Tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng.

Sử dụng kiến thức khoa học để bào chế, phát triển các công thức phù hợp.

Đánh giá các sản phẩm để đưa vào sản xuất.

Liên hệ đặt hàng tại nhà máy của doanh nghiệp và các đối tác cung ứng nguyên liệu.

Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nhằm áp dụng vào thực tiễn, để tạo ra các sản phẩm mới.

Tham gia quá trình đào tạo các kiến thức về các sản phẩm cho nhân viên kinh doanh.

Báo cáo chuyên môn trong hội thảo và hội nghị khách hàng cho các nhà thuốc do bệnh viện tổ chức.

Hỗ trợ việc đăng ký thuốc, các thực phẩm chức năng.

Đưa ra các ý tưởng về thiết kế bao bì, nhãn mác cho các sản phẩm mới.

Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

4.2. Nghiên cứu phát triển thiết bị y tế

Nhân viên R&D thiết bị y tế là người chuyên trách nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiết bị y tế phục vụ cho công đồng. Các thiết bị y tế thường để phục vụ cho các bệnh viện, các trung tâm y tế, phòng thí nghiệm.

Công việc chính:

Triển khai và giới thiệu sản phẩm thiết bị y tế ra thị trường.

Giới thiệu cho đối tác, nhân viên mới về các sản phẩm của công ty.

Quản lý các website, tài khoản từ nhà sản xuất.

Hỗ trợ đưa ra các thông tin về sản phẩm cho đối tác, khách hàng.

Thực hiện quá trình quảng bá sản phẩm có thể là thiệp, lịch, namecard, backdrop…

Phụ trách hội nghị, hội thảo của công ty nhằm giới thiệu sản phẩm.

Phối hợp với phòng thiết kế để đưa ra các ý tưởng về bao bì, nhãn mác thiết bị y tế.

4.3. Nghiên cứu về công nghệ sinh học và dược phẩm sinh học

Nhân viên R&D công nghệ sinh học, dược phẩm sinh học là những người có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm sinh học mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Công việc chính:

Nghiên cứu sản phẩm sinh học mới cả về công dụng, chất lượng và tính năng.

Cải tiến các sản phẩm cũ nhằm nâng cao chất lượng.

Nghiên cứu phát triển quy trình vận hành, sản xuất nhằm đem lại năng suất hiệu quả cao hơn cho các doanh nghiệp.

Nghiên cứu phát triển bao bì, sáng tạo ra các chất liệu, kiểu dáng mới nhằm tăng khả năng bảo vệ sản phẩm.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm R&D y dược

Nhu cầu tuyển R&D y dược chủ yếu tập trung tại các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng vì đây là những khu vực có đủ điều kiện thuận lợi cả về vị trí địa lý, cơ sở vật chất cũng như nguồn lao động dồi dào.

5.1. Tuyển R&D y dược tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển R&D y dược tăng trưởng mạnh mẽ vì các doanh nghiệp trong lĩnh vực này xuất hiện ngày càng nhiều. Mong muốn tìm kiếm các nhân viên nghiên cứu phát triển thuốc, thiết bị y tế, các công ty đưa ra chế độ đãi ngộ rất tốt với các ứng viên trúng tuyển. Đặc biệt, lương thưởng của nhân viên R&D y dược luôn duy trì ở mức cao, dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Tuy nhiên, Hà Nội là khu vực có tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề lớn khiến cho nhiều lao động vất vả tìm kiếm công việc ổn định. Các sinh viên ngành dược cũng gặp khó khăn khi tốt nghiệp ra trường.

5.2. Tuyển R&D y dược tại TP. HCM

TP. HCM là trọng điểm kinh tế phía Nam với đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng và nguồn lực để các doanh nghiệp kinh doanh thuốc đầu tư và phát triển. Do đó, nhu cầu tuyển R&D y dược tại đây luôn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nguồn lao động tại khu vực TP. HCM cũng khá đông vì có thêm nhiều người dân địa phương từ các tỉnh lân cận.

Với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp hy vọng có thể tìm kiếm được nhân lực nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

5.3. Tuyển R&D y dược tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở y tế xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu được khám chữa bệnh của người dân. Kéo theo đó, cơ hội việc làm cho các nhân viên R&D y dược trong khu vực này luôn rất cao. Các sinh viên tốt nghiệp ngành dược có thể dễ dàng tìm kiếm được công việc đúng chuyên ngành với chế độ lương thưởng tốt.

Các doanh nghiệp kinh doanh dược tại Đà Nẵng sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên thỏa mãn yêu cầu cả về trình độ và các kỹ năng cần có.

Nhu cầu tuyển R&D y dược phổ biến ở các thành phố lớn

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có tuyển R&D y dược

Ngành R&D y dược đang hot trên thị trường việc làm hiện nay với nhiều vị trí công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu rất khắt khe cho các ứng viên muốn ứng tuyển R&D y dược.

Kiến thức về quy trình sản xuất và công nghệ

Có hiểu biết sâu rộng về ngành dược có thể là kiến thức về hóa học, sinh học, dược lý cùng các quy trình sản xuất dược phẩm.

Có khả năng thực hiện hoạt động nghiên cứu như thu thập, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin cũng như đánh giá kết quả.

Biết sử dụng các công cụ, phương pháp nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật thống kê, phân tích dữ liệu.

Kỹ năng quản lý nhân sự trong phân xưởng

Có khả năng lập kế hoạch, quản lý các dự án nghiên cứu sản phẩm.

Lên lịch trình, theo dõi tiến độ và phân chia công việc cho các nhân sự trong nhóm.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đánh giá chính xác tác động của của vấn đề để tìm ra giải pháp hiệu quả.

Có tư duy phản biện giúp bạn tách biệt những thông tin nhiễu, bóc tách bản chất vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Có khả năng trình bày ý tưởng, kết quả nghiên cứu rõ ràng, thuyết phục được đồng nghiệp, khách hàng, nhà đầu tư.

Biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

Có khả năng quản lý thời gian để đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ, kịp deadline.

Biết cách sắp xếp, tổ chức công việc hợp lý để mọi thứ có thể suôn sẻ, không gặp vướng mắc, sai lầm.

Ngoài ra, nhân viên R&D y dược cần thỏa mãn các yêu cầu chuyên môn của nhà tuyển dụng như tốt nghiệp cử nhân các trường đại học hoặc cao đẳng liên quan đến y dược, sinh học, hóa học; có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

7. Những khó khăn trong việc làm R&D y dược

Ngành việc làm R&D y dược hiện vẫn phát triển vượt trội với nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên mới ra trường có chuyên môn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng, nhân viên R&D y dược cũng đối diện với một số thách thức.

Áp lực công việc và khối lượng công việc lớn

Việc làm R&D y dược yêu cầu cần một quá trình kéo dài, phức tạp, đòi hỏi nhân viên phải biết quản lý thời gian hiệu quả, thiết lập quy trình rõ ràng sao cho đảm bảo tiến độ, chất lượng của sản phẩm. Đây thực sự là thách thức lớn đối với các nhân viên R&D vì khối lượng công việc lớn.

Cạnh tranh trong ngành sản xuất

Hiện nay, R&D y dược đang được nhiều công ty dược phẩm đầu tư kinh doanh. Rất nhiều trường đại học đào tạo sinh viên theo học ngành này để đáp ứng nhu cầu thị trường, kéo theo đó, tỉ lệ cạnh tranh lao động khá lớn. Ngoài ra, sự xuất hiện của nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm cũng khiến sức cạnh tranh trên thị trường cao.

Đối mặt với các rủi ro trong quản lý nhân sự và quy trình sản xuất

Việc làm R&D yêu cầu cần sự đầu tư khá nhiều về nhân lực, thiết bị, cơ sở hạ tầng. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quản lý lao động cũng như xây dựng quy trình sản xuất. Nhiều nơi không giữ chân được đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, có kỹ năng nghiên cứu. Ngoài ra, R&D thường có rủi ro cao, vì không chắc chắn về kết quả, phải mất nhiều thời gian, tiền bạc để nghiên cứu.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển R&D y dược trên thị trường việc làm hiện nay tăng cao. Các doanh nghiệp đang tìm đủ mọi cách để chiêu mộ, đồng thời giữ chân những nhân viên R&D tài năng. Đây là cơ hội việc làm khá tốt với những ứng viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này với mức lương hấp dẫn cùng chế độ đãi ngộ tốt. Nếu là sinh viên mới tốt nghiệp, trở thành nhân viên R&D y dược là sự lựa chọn khá tốt để bạn học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân.