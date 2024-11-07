Tuyển R&D y dược CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển R&D y dược CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

R&D y dược

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Công việc chuyên môn:
- Thực hiện xây dựng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm mới thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Thực hiện xây dựng hồ sơ và tự công bố đối với sản phẩm tự công bố của công ty
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, thành phẩm
- Xây dựng định mức vật tư, quy trình sản xuất sản phẩm
- Xây dựng để cương theo dõi ổn định sản phẩm và phối hợp thiết lập cơ sở dữ liệu độ ổn định sản phẩm
- Độc lập và phối hợp làm việc nhóm để triển khai các để tài nghiên cứu sản phẩm mới/cải tiến:nghiên cứu chiết xuất; nghiên cứu bào chế; nghiên cứu phát triển công thức; nghiên cứu đánh giá tác dụng/độc tính sản phẩm; nghiên cứu độ ổn định sản phẩm:
- Tổ chức thử nghiệm độc tính cấp sản phẩm nghiên cứu và sản xuất:
- Tham gia các hoạt động khác liên quan đến chất lượng: xây dựng hồ sơ thẩm định GMP, tự thanh tra, xử lý khiếu nại;
- Tham gia trong việc tìm nguyên nhân, khắc phục sự không phù hợp, cải tiến các quy trình, quy định phù hợp với thực tế công việc của công ty
Công việc xây dựng hệ thống:
- Thực hiện đề xuất, cải tiến các tiêu chuẩn, tiến trình, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu.....
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành y, dược, hoặc các ngành có liên quan
- Làm việc ít nhất 1 năm tại nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng các vị trí: R&D hoặc sản xuất hoặc kỹ thuật hoặc đảm bảo chất lượng.
- Có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy vận hành theo GMP, ưu tiên trong công ty nam dược, đông dược

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8,000,000 đến 11,000,000 vnd tùy năng lực và kinh nghiệm + hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp gửi xe
Chế độ thưởng, chế độ phúc lợi (sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.......)
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Chiều Thứ 7 hàng tuần, CBNV chủ động thực hiện công việc ngoài văn phòng hoặc đến địa điểm làm việc khi có yêu cầu công việc tại từng thời điểm).
Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN.
Đảm bảo thời gian đào tạo thường xuyên về các kỹ năng phát triển bản thân, tư duy và chuyên môn.
Được học hỏi thực tế trong công việc.
Trang bị đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa G1, Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất