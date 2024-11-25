Tuyển R&D y dược CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển R&D y dược CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

R&D y dược

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng

- Đống Đa

- Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo hướng dẫn
Nghiên cứu thị trường, đưa ra những giải pháp thực thi hóa và triển khai các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
Làm việc với nhà máy để nghiên cứu sản phẩm mới.
Tìm kiếm và cập nhật thông tin về các sản phẩm, nguyên liệu mới, hottrend.
Kiểm tra hồ sơ, chứng nhận,... của sản phẩm
Lưu trữ hồ sơ tài liệu sản phẩm
Soạn thảo nội dung chuyên môn về sản phẩm
Đào tạo và cung cấp cho các bộ phận liên quan về thông của tin sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH về Y Dược, Hóa Sinh
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương trong các Công Ty tổ chức về sản xuất Mỹ Phẩm và Tp BVSK, đông dược
Am hiểu quy định của pháp luật về y dược .
Có nhiều đầu mối, mối quan hệ rộng trong ngành.
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo công việc
Thành thạo việc lưu trữ tài liệu, báo cáo
Kĩ năng làm việc theo quy trình và tuân thủ quy định của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000vnđ
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Du lịch, team building hàng năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

