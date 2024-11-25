Tuyển R&D y dược CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo hướng dẫn

Nghiên cứu thị trường, đưa ra những giải pháp thực thi hóa và triển khai các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Làm việc với nhà máy để nghiên cứu sản phẩm mới.

Tìm kiếm và cập nhật thông tin về các sản phẩm, nguyên liệu mới, hottrend.

Kiểm tra hồ sơ, chứng nhận,... của sản phẩm

Lưu trữ hồ sơ tài liệu sản phẩm

Soạn thảo nội dung chuyên môn về sản phẩm

Đào tạo và cung cấp cho các bộ phận liên quan về thông của tin sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH về Y Dược, Hóa Sinh

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương trong các Công Ty tổ chức về sản xuất Mỹ Phẩm và Tp BVSK, đông dược

Am hiểu quy định của pháp luật về y dược .

Có nhiều đầu mối, mối quan hệ rộng trong ngành.

Thành thạo sử dụng tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo công việc

Thành thạo việc lưu trữ tài liệu, báo cáo

Kĩ năng làm việc theo quy trình và tuân thủ quy định của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000vnđ

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Du lịch, team building hàng năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

