Tuyển R&D y dược Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, Thường Tín

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham mưu, xây dựng và đề xuất cho BLĐ về kế hoạch và định hướng phát triển sản phẩm

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động trong công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm cũ.

- Phân công nhân viên nghiên cứu làm mẫu sản phẩm theo yêu cầu của đối tác khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất ý tưởng nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thực phẩm chức năng.

- Giám sát việc thực hiện các dự án nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ.

- Lập hồ sơ sản phẩm: tài liệu đào tạo khách hàng, thành phần công bố, quy trình sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

- Phân tích đánh giá chất lượng công việc, cập nhật quy trình để phù hợp và đáp ứng công việc được giao.

- Xử lý sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất.

- Hỗ trợ khách hàng và đào tạo nhân viên.

- Các công việc khác theo phân công từ BLĐ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ dược, hóa dược, sinh học.

- Có 5 năm trở lên kinh nghiệm QA, R&D về Dược/Thực phẩm chức năng. Trong đó có kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên.

- Nắm được các quy định, điều kiện trong sản xuất dược, thực phẩm chức năng.

- Khả năng tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.

- Chịu được áp lực công việc, kiên trì và có tinh thần giải quyết khó khăn.

- Khả năng truyền đạt thông tin tốt.

- Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

- Được tạo điều kiện tham gia các khóa học và bồi dưỡng chuyên môn cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm, tổ chức teambuilding sôi nổi

- Có xe đưa đón CBNV từ nội thành về địa điểm làm việc

- Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin