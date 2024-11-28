Tuyển R&D y dược CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

R&D y dược

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Mức lương
50 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng

- Đống Đa

- Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

Lên chiến lược sản phẩm cho 1-10 năm tới cho tập đoàn
Lên kế hoạch sản phẩm cho 1-3 năm tới cho tập đoàn
Điều hành hoạt động của bộ phận sản phẩm
Nghiên cứu thị trường và đề xuất ý tưởng nghiên cứu liên quan đến các ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng
Làm việc với Ban giám đốc và bộ phận liên quan nhằm thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra và được phê duyệt
Làm việc với các đối tác sản xuất, truyền thông, bán hàng,.... Để phối hợp thực hiện thành công kế hoạch đã được phê duyệt
Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của công ty do sản phẩm mang lại
Chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả hoạt động của bộ phận sản phẩm
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Thiết lập quy trình hoạt động của phòng sản phẩm và các quy trình liên bộ phận
Tổng hợp báo cáo đánh giá định kỳ

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Trình độ:
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học hoặc trên đại học chuyên ngành Y Dược, hoá, nghiên cứu phát triển, kinh doanh, quản trị,.....
Yêu cầu kinh nghiệm
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương tại các tập đoàn đa quốc gia, nhà máy sản xuất lớn
- Có sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng về ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng
- Có mối quan hệ rộng trong ngành
- Có năng lực tổng hợp thông tin và tìm kiếm thông tin
- Có năng lực làm việc với các nhà máy, đơn vị nhập khẩu
- Có kỹ năng đàm phán tốt với đối tác
- Có năng lực nghiên cứu phát triển xuất sắc thể hiện qua việc đã từng làm thành công ít nhất 1 nhãn hàng tại thị trường Việt Nam hoặc quốc tế
- Có khả năng dự báo xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.
Yêu cầu kỹ năng:
- Am hiểu quy định của pháp luật về y dược .
- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng
- Kỹ năng đàm phần tốt
- Kỹ năng lãnh đạo và xử lý vấn đề nhạy bén
- Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo công việc
- Có kỹ năng làm việc theo quy trình và tuân thủ quy định của công ty
- Trung thực, trách nhiệm, quyết đoán, sáng tạo, có tầm nhìn xa trông rộng, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 50.000.000 – 200.000.000VNĐ
50.000.000 – 200.000.000VNĐ
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
- Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

