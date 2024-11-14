Tuyển R&D y dược CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu - Mỗ Lao - Hà Đông, Hà Đông

- Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng.

- Thu thập ý kiến của khách hàng về sản phẩm.

- Nghiên cứu sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm cũ.

- Kiểm soát chất lượng hàng hoá trước khi nhập kho, nguyên liệu trước khi sản xuất và hàng hóa lưu kho;

- Viết bài chuyên môn trên website Hadushop.com;

- Báo cáo công việc định kỳ và các công việc khác theo yêu cầu của GĐ trung tâm.

- Tốt nghiệp 1 trong các chuyên ngành: Học viện Y học cổ truyền VN chuyên ngành Dược học; Đại học Dược chuyên ngành Dược liệu- Dược học cổ truyền, Đại học Y chuyên ngành bác sỹ YHCT

- Có kinh nghiệm về dược liệu, cây thuốc ( thuốc nam); nghiên cứu bào chế dược liệu

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi các ngành học Y học cổ truyền hoặc có công trình nghiên cứu khoa học;

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản;

- Có khả năng tìm kiếm và sàng lọc thông tin, khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt;

- Nhanh nhẹn, kiên trì, chủ động trong công việc; học hỏi nhanh và có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ, bao gồm lương cứng (8.000.000-10.000.000VNĐ) + thưởng hiệu suất KPI

- Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí.

- Xem xét tăng lương 6 tháng/ lần

- Thưởng tháng T13 và thưởng khác theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Ăn trưa tại bếp ăn công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định Nhà nước và Công ty

- Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội.

- Được tiếp cận, đào tạo phương pháp massage trị liệu độc đáo của HaDu.

- Tham dự các buổi đào tạo, hội thảo phù hợp với văn hóa, định hướng phát triển của Công ty.

