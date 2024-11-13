Tuyển R&D y dược Công ty TNHH Thế Giới Gen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô I5 – 1, Đường N7, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương Thỏa thuận
Pha chế mẫu thử
Nghiên cứu công thức mới
Chuyển giao sản phẩm nghiên cứu thuộc các mảng sản phẩm: Mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...
Dọn quang và vệ sinh khu vực nghiên cứu
Một số công việc khác liên quan đến việc nghiên cứu dản phẩm mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên
Giới tính Nam
Chuyên môn: Dược
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu dược/ mỹ phẩm từ 1 năm trở lên
Giới tính Nam
Chuyên môn: Dược
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu dược/ mỹ phẩm từ 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Từ 8.000.000 tùy theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 7h30 – 16h30.
Cơm trưa tại công ty.
Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm
Được thưởng các dịp lễ tết, trung thu,..
Được xét tăng lương hàng năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 7h30 – 16h30.
Cơm trưa tại công ty.
Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm
Được thưởng các dịp lễ tết, trung thu,..
Được xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI