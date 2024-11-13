Tuyển R&D y dược Công ty TNHH Thế Giới Gen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển R&D y dược Công ty TNHH Thế Giới Gen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thế Giới Gen
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Thế Giới Gen

R&D y dược

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô I5 – 1, Đường N7, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương Thỏa thuận

Pha chế mẫu thử
Nghiên cứu công thức mới
Chuyển giao sản phẩm nghiên cứu thuộc các mảng sản phẩm: Mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...
Dọn quang và vệ sinh khu vực nghiên cứu
Một số công việc khác liên quan đến việc nghiên cứu dản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên
Giới tính Nam
Chuyên môn: Dược
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu dược/ mỹ phẩm từ 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Từ 8.000.000 tùy theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 7h30 – 16h30.
Cơm trưa tại công ty.
Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm
Được thưởng các dịp lễ tết, trung thu,..
Được xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thế Giới Gen

Công ty TNHH Thế Giới Gen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô I5-1, đường N7, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

