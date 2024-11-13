Tuyển R&D y dược Công ty TNHH Thế Giới Gen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I5 – 1, Đường N7, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương Thỏa thuận

Pha chế mẫu thử

Nghiên cứu công thức mới

Chuyển giao sản phẩm nghiên cứu thuộc các mảng sản phẩm: Mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Dọn quang và vệ sinh khu vực nghiên cứu

Một số công việc khác liên quan đến việc nghiên cứu dản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Giới tính Nam

Chuyên môn: Dược

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu dược/ mỹ phẩm từ 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Từ 8.000.000 tùy theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7. 7h30 – 16h30.

Cơm trưa tại công ty.

Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm

Được thưởng các dịp lễ tết, trung thu,..

Được xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Giới Gen

