Tuyển R&D y dược Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D y dược Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực thẩm mỹ
Phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng trong ngành thẩm mỹ viện
Đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ
Thực hiện các nghiên cứu thị trường về sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ
Phối hợp với các bộ phận liên quan như Marketing, Bán hàng để phát triển sản phẩm phù hợp
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ mới sau khi ra mắt
Cập nhật các công nghệ, xu hướng mới trong ngành thẩm mỹ
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y chính quy
Có kỹ năng nghiên cứu thị trường (Market Research) tốt
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin chuyên sâu
Có khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu
Có kiến thức cơ bản về ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp là một lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành là lợi thế
Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành thẩm mỹ đang phát triển mạnh mẽ
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ của công ty với ưu đãi đặc biệt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh
