Tuyển R&D y dược Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực thẩm mỹ

Phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng trong ngành thẩm mỹ viện

Đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ

Thực hiện các nghiên cứu thị trường về sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ

Phối hợp với các bộ phận liên quan như Marketing, Bán hàng để phát triển sản phẩm phù hợp

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ mới sau khi ra mắt

Cập nhật các công nghệ, xu hướng mới trong ngành thẩm mỹ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y tế thẩm mỹ, ưu tiên có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm dịch vụ.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y chính quy

Có kỹ năng nghiên cứu thị trường (Market Research) tốt

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin chuyên sâu

Có khả năng tư duy sáng tạo, đổi mới

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu

Có kiến thức cơ bản về ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp là một lợi thế

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành là lợi thế

Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành thẩm mỹ đang phát triển mạnh mẽ

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ của công ty với ưu đãi đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh

