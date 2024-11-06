Tuyển R&D y dược CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 16 - 19 Khu đô thị An Hưng la Khê hà Đông Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc R&D y dược Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Chuyên môn

Lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

Lên công thức cho các sản phẩm được phê duyệt;

Nghiên cứu công thức độc quyền;

Đăng ký công bố sản phẩm; đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản xuất;

Kiểm nghiệm thực phẩm chức năng;

Phối kết hợp với nhà máy và kinh doanh, bổ sung hoàn thiện và duyệt sản phẩm mẫu;

Liên tục cập nhật, nghiên cứu các sản phẩm thịnh hành đang có trên thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo và bộ phận kinh doanh cho sản phẩm mới và nghiên cứu phát triển sản phẩm;

Thực hiện các công việc có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Hoạt động đào tạo

Xây dựng tài liệu về sản phẩm và đào tạo kinh doanh về sản phẩm mới;

Tìm key sản phẩm và USP sản phẩm cho tất cả các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới;

Lập kế hoạch và đào tạo định kỳ về sản phẩm cho kinh doanh và các bộ phận khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo ( Đặc tính - Lợi ích - Chống chỉ định - Key - USP ).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ 25-45;

Tốt nghiệp Chuyên ngành Dược;

Yêu thích nghiên cứu, bào chế, đăng ký và phát triển sản phẩm;

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về nghiên cứu dược;

Yêu cầu có laptop làm việc;

Có hiểu biết về pháp chế ngành Dược, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế;

Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000đ;

Thời gian làm từ 8h00-17h00, nghỉ 1h buổi trưa;

Ăn trưa miễn phí tại công ty ( công ty nấu ăn);

Hàng năm đi du lịch đầu năm giữa năm và cuối năm;

Nghỉ 6 ngày trong tháng ( 2 thứ 7 và 4 chủ nhật);

Trợ cấp tiền gửi xe máy 100.000 khi hết thử việc;

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản;

Các ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của nhà nước và thưởng tùy theo doanh thu của công ty;

Kết thúc thử việc sau 2 tháng được Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật lao động;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin