Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 58 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Thợ làm bánh

Mức lương
Từ 58 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 685 Âu Cơ, phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Từ 58 Triệu

- Thực hiện các bước sản xuất bánh (bánh mỳ, bánh ngọt, bánh kem...)
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm
- Bảo quản hàng hóa trong kho (kho đông, kho mát/ tủ mát, kho khô)
- Đón tiếp khách hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, phục vụ theo yêu cầu của khách hàng
- Nhận hàng, đóng gói, trưng bày hàng hóa và bán hàng
- Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá
- Các công việc khác theo phân công của quản lý
Địa chỉ làm việc: 685 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Từ 58 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Đáp ứng thời gian làm việc ca xoay 8 tiếng/ ngày (thời gian ca làm việc tùy vị trí, khu vực)
- Có thể đi ca sớm từ 5h sáng
- Trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Chưa đủ kinh nghiệm sẽ đào tạo

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch hàng năm
Voucher chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
15 ngày nghỉ phép có lương
Có cơ hội được đào tạo , thi tay nghề và được thăng tiến ở vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, tân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

