Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm nhận việc ra bánh baker mỗi ngày như croissant, donut...

Đảm bảo chất lượng bánh trước khi giao đến tay khách hàng

Tham gia bán alacarte cùng Bakery Team

Tham gia vào việc sáng tạo, xây dựng menu bánh mới

Lập bảng kê chi phí nguyên vật liệu

Sắp xếp công việc trong team một cách hợp lí để team hoạt động được tốt nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kỹ năng Microsoft Office cơ bản

Có sức khỏe tốt, tính cách trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Sẵn sàng làm việc xoay, cuối tuần, ngày lễ

Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm, phép năm theo luật Lao động

Team building, Year End Party, sinh nhật quý...

Giảm giá cho nhân viên tại tất cả các hệ thống của SokoGroup

Phụ cấp, tip, service charge

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin