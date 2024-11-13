Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm nhận việc ra bánh baker mỗi ngày như croissant, donut...
Đảm bảo chất lượng bánh trước khi giao đến tay khách hàng
Tham gia bán alacarte cùng Bakery Team
Tham gia vào việc sáng tạo, xây dựng menu bánh mới
Lập bảng kê chi phí nguyên vật liệu
Sắp xếp công việc trong team một cách hợp lí để team hoạt động được tốt nhất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Có kỹ năng Microsoft Office cơ bản
Có sức khỏe tốt, tính cách trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Sẵn sàng làm việc xoay, cuối tuần, ngày lễ
Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm, phép năm theo luật Lao động
Team building, Year End Party, sinh nhật quý...
Giảm giá cho nhân viên tại tất cả các hệ thống của SokoGroup
Phụ cấp, tip, service charge
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
