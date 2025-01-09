Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào
- Hưng Yên: Đường Phạm Ngũ Lão, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc :
- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt theo quy trình thanh toán của công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.
- Lưu trữ chứng từ thu chi tiền; đảm bảo nội dung, chữ ký đầy đủ theo yêu cầu.
- Kiểm đếm tồn quỹ, thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.
- Làm báo cáo tồn quỹ hàng ngày; báo cáo thu chi theo tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng trung: Nghe, nói, đọc, đánh máy
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi
- Tin học văn phòng khá
- Trung thực, cẩn thận
Tại Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
