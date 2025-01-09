Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc :

- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt theo quy trình thanh toán của công ty.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.

- Lưu trữ chứng từ thu chi tiền; đảm bảo nội dung, chữ ký đầy đủ theo yêu cầu.

- Kiểm đếm tồn quỹ, thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

- Làm báo cáo tồn quỹ hàng ngày; báo cáo thu chi theo tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.