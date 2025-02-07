Tuyển Thợ làm bánh Asia Ingredients Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Asia Ingredients Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Thợ làm bánh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại Asia Ingredients Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: No. 9, Street No. 6, Song Than 1 Industrial Park, Di An, Binh Duong

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo chất lượng của quy trình
1.1. Xây dựng quy trình mới: trao đổi phân tích nghiệp vụ với đơn vị, soạn thảo, hoàn thiện quy trình
1.2. Cải tiến quy trình hiện hành
2. Hiệu quả tối ưu hoạt động vận hành
2.1. Hoạt động quản trị chất lượng
• Công tác đánh giá nội bộ: lập kế hoạch, tổ chức đánh giá, báo cáo, theo dõi khắc phục, phòng ngừa
• Tổ chức, đối ứng đánh giá ISO của cơ quan bên ngoài
- Trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ cho cơ quan đánh giá
- Thông báo kế hoạch đánh giá cho các đơn vị
- Lập danh mục hồ sơ đối ứng và triển khai cho các đơn vị
- Hỗ trợ đơn vị đối ứng đánh giá
- Thông báo kết quả đánh giá
- Theo dõi khắc phục, phòng ngừa
2.2. Chất lượng hàng hóa
• Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập
- Kiểm tra tem nhãn trước khi hàng về
- Kiểm tra ngoại quan sản phẩm
- Bốc mẫu kiểm tra chất lượng - nếu sản phẩm cần kiểm soát hoặc đã xảy ra lỗi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô TH-1B, Đường số 7, Khu Thương mại Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

