Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Đại Hải, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, các công cụ cần dùng trong quá trình làm bánh;

Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho khâu làm bánh và nhân (bột, chà bông, màu thực phẩm,...);

Sơ chế, chế biến các nguyên vật liệu cần thiết theo yêu cầu và công thức;

Thực hiện làm bánh theo đơn hàng;

Đảm bảo thời gian ra bánh đúng theo quy định;

Đảm bảo về chất lượng bánh do mình đảm nhận;

Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Luôn đảm bảo giữ vệ sinh khu vực làm việc, khu vực bếp.

Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp có chứng chỉ nghề bếp bánh

Có kinh nghiệm làm bánh kem từ 6 tháng trở lên

Có đam mê với nghề làm bánh

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Có ý định gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thoả thuận sau khi test tay nghề

Thời gian làm việc trong giờ hành chính, nếu làm cuối tuần 150% lương, làm ngày lễ 200% lương

Chế độ thưởng hấp dẫn

Trợ cấp: xăng xe, ăn uống

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin