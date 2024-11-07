Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
- Hồ Chí Minh: KDC Đại Hải, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, các công cụ cần dùng trong quá trình làm bánh;
Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho khâu làm bánh và nhân (bột, chà bông, màu thực phẩm,...);
Sơ chế, chế biến các nguyên vật liệu cần thiết theo yêu cầu và công thức;
Thực hiện làm bánh theo đơn hàng;
Đảm bảo thời gian ra bánh đúng theo quy định;
Đảm bảo về chất lượng bánh do mình đảm nhận;
Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;
Luôn đảm bảo giữ vệ sinh khu vực làm việc, khu vực bếp.
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm bánh kem từ 6 tháng trở lên
Có đam mê với nghề làm bánh
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Có ý định gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc trong giờ hành chính, nếu làm cuối tuần 150% lương, làm ngày lễ 200% lương
Chế độ thưởng hấp dẫn
Trợ cấp: xăng xe, ăn uống
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI FAGO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI