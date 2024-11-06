Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 81 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Lotus Media
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Thợ làm bánh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại Công ty Cổ phần Lotus Media

Mức lương
81 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Toà A, Hateco Hoàng Mai, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 81 - 10 Triệu

Tiếp nhận kịch bản và lịch sản xuất
Tiến hành thực hiện các thao tác nấu ăn cho các video về làm bánh, làm thạch ( chỉ quay phần tay )
Tiến hành diễn hoạt theo yêu cầu kịch bản ( chỉ quay phần tay diễn hoạt )
Học hỏi và tập luyện các động tác diễn hay, mới lạ.
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 81 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ; Tuổi: 18 – 26 tuổi
Có đôi bàn tay không có sẹo và khuyết điểm quá lớn trên tay
Từng học làm bánh kem là một lợi thế lớn
Đi làm được theo giờ hành chính
Ưu tiên người thích làm bánh, làm đồ thủ công cho trẻ em

Tại Công ty Cổ phần Lotus Media Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
- Lương: 8.100.000 VNĐ/tháng
- Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ tết, thưởng nhóm, thưởng doanh thu hàng tháng
- Trả lương đúng hạn hoặc sớm (trả sớm trong trường hợp ngày trả lương rơi vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ). Ứng trước lương cho nhân viên trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn.
2. PHÚC LỢI:
- Được đào tạo hội nhập bởi HCNS để hiểu hơn về công ty, chính sách, chế độ phúc lợi,...
- Các thiết bị làm việc, nguyên vật liệu do công ty cung cấp
- Cho phép cộng dồi phép mỗi tháng để quy đổi thành tiền vào cuối năm hoặc bảo lưu phép sang năm sau
- Nhận thưởng tiền mặt trong các dịp: sinh nhật theo quý, Tết, Trung Thu,....
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
- Cam kết phát triển năng lực nhân viên thông qua các hoạt động nhận xét, góp ý, đào tạo về chuyên môn
- Con đường sự nghiệp rõ ràng:
+ Thử việc - CTV - Nhân viên chính thức - Chuyên Viên - Key Member
+ Thử việc - CTV - Nhân viên chính thức - Leader - Trưởng phòng
4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
- Lotus Media đề cao tính tự chủ động trong công việc, không sử dụng các chính sách phạt trừ tiền đối với nhân sự công ty. Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình
- Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó
- Khuyến khích việc cởi mở, đặt câu hỏi, đưa ra giải pháp trong các vấn đề liên quan đến công việc, quyền lợi
- Khuyến khích việc không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lotus Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Lotus Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hateco Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

