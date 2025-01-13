Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Discovery Complex - Số 302 Cầu Giấy - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 400 - 600 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Check giá các tuyến hàng air

- Làm việc với các đối tác (airlines và các nhà cung cấp) để tìm kiếm giá cả cạnh tranh

- Chăm sóc và báo giá cho một số khách hàng của công ty

- Các công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

- Có ít nhất kinh nghiệm 2-3 năm handle hàng Air hoặc đã có kinh nghiệm ở vị trí Pricing hàng Air

- Tốt nghiệp, đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, thương mại, ngoại ngữ, GTVT, Logistics

- Đọc viết tốt bằng tiếng Anh, giao tiếp tốt là một lợi thế.

- Có đủ trình độ tin học (Microsoft Word/Excel/Power-point)

- Chịu được áp lực công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

• Thu nhập: Lương từ 12 – 15 triệu (Có thoả thuận) + Thưởng xứng đáng theo năng lực

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và các chế độ khác của công ty (thưởng quý, năm, lễ, tết, du lịch, team building, sinh nhật…)

