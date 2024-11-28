Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 (SH17) ô đất CT8, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện các bước sản xuất bánh

- Kiểm soát chất lượng thành phẩm

- Bảo quản hàng hóa trong kho (kho đông, kho mát/ tủ mát, kho khô)

- Đón tiếp khách hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, phục vụ theo yêu cầu của khách hàng

- Nhận hàng, đóng gói, trưng bày hàng hóa và bán hàng

- Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá

- Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 25-40 tuổi

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, được đào tạo từ đầu.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm bếp bánh cơ bản, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Chịu khó, sẵn sàng phục vụ khách hàng

- Có thể đi ca sớm từ 5h sáng

Tại CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7-10 triệu

- Thưởng Lễ, Tết

- Thời gian làm việc 8h/ngày, nghỉ 4-5 ngày /tháng

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Có cơ hội được đào tạo và được thăng tiến ở vị trí cao hơn

- Môi trường hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin