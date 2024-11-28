Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

Thợ làm bánh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 (SH17) ô đất CT8, Khu đô thị mới Mỹ Đình

- Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện các bước sản xuất bánh
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm
- Bảo quản hàng hóa trong kho (kho đông, kho mát/ tủ mát, kho khô)
- Đón tiếp khách hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, phục vụ theo yêu cầu của khách hàng
- Nhận hàng, đóng gói, trưng bày hàng hóa và bán hàng
- Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá
- Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 25-40 tuổi
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, được đào tạo từ đầu.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm bếp bánh cơ bản, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Chịu khó, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Có thể đi ca sớm từ 5h sáng

Tại CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7-10 triệu
- Thưởng Lễ, Tết
- Thời gian làm việc 8h/ngày, nghỉ 4-5 ngày /tháng
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Có cơ hội được đào tạo và được thăng tiến ở vị trí cao hơn
- Môi trường hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11 Nguyễn Bính, khu phố Nam Thiên 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Mính, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bep-banh-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259140
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 31/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 19/04/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Thợ làm bánh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 25/02/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Thợ làm bánh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Cao Bằng Hà Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Thợ làm bánh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD
Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nesta
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD
Công ty TNHH Nesta
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 31/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 19/04/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Thợ làm bánh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PTP VINA
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH PTP VINA
Hạn nộp: 25/02/2025
Phú Thọ Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Thợ làm bánh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Cao Bằng Hà Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Marico South East Asia Corporation
Tuyển Thợ làm bánh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Marico South East Asia Corporation
Hạn nộp: 14/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD
Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nesta
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD
Công ty TNHH Nesta
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 81 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Lotus Media
81 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Paris Baguette
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ làm bánh Paris Baguette làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Paris Baguette
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ARTISAN BAKERY
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Cao Cấp Việt Hào
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 700 USD Công Ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics
Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Công ty TNHH Nesta
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu Công ty TNHH Nesta
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PTP VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD Navigos Search's Client
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH PTP VINA làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PTP VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm