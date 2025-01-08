Tuyển Thợ làm bánh Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

1. Mô tả công việc:

* Quản lý, triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công (shopdrawing)

- Quản lý và điều phối nhóm thiết kế Shopdrawing. Kiểm tra phê duyệt các bản vẽ trước khi chuyển giao cho bộ phận sản xuất.

- Trực tiếp triển khai bản vẽ Shopdrawing.

- Chuyển đổi bản vẽ thiết kế thành bản vẽ kỹ thuật sản xuất, đảm bảo tính khả thi và tối ưu hóa trong sản xuất thi công.

- Làm việc với bộ phận thiết kế, quản lý của các chủ đầu tư lớn, khách hàng ngoại giao,…về thiết kế để đưa ra phương án tư vấn giải pháp tối ưu.

- Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh và phòng dự toán phục vụ cho mục đích bán hàng dự án.

- Làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật tại nhà máy sản xuất, bộ phận thi công lắp đặt để giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình triển khai.

- Cập nhật và duy trì các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế shop drawing.

- Báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng công việc cho cấp trên.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình thiết kế kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.

* Tiêu chí

- Đảm bảo việc triển khai bản vẽ kỹ thuật chính xác, tối ưu

- Đạt tính thẩm mỹ, tính khả thi trong sản xuất và thi công