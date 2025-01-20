Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Thợ làm bánh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Cập nhật kiến thức và xu hướng
- Lập kế hoạch sản xuất content, video chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.
- Lên ý tưởng xây dựng kịch bản, phát triển video quảng cáo hoàn chỉnh cho chiến dịch.
- Thực hiện viết thông điệp quảng cáo, nội dung truyền thông
- Sáng tạo nội dung không hạn chế kênh và định dạng: campaign slogan; web content; video marketing; TVC …
- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
- Làm việc với các phòng ban có liên quan để thực hiện nội dung, hình ảnh... cho chiến dịch.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : 23 - 30
- Trình độ : Đại học
- Anh ngữ : Giao tiếp
- Tin học : Văn phòng

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 P. Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

