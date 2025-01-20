Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ làm bánh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thợ làm bánh Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Cập nhật kiến thức và xu hướng
- Lập kế hoạch sản xuất content, video chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.
- Lên ý tưởng xây dựng kịch bản, phát triển video quảng cáo hoàn chỉnh cho chiến dịch.
- Thực hiện viết thông điệp quảng cáo, nội dung truyền thông
- Sáng tạo nội dung không hạn chế kênh và định dạng: campaign slogan; web content; video marketing; TVC …
- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
- Làm việc với các phòng ban có liên quan để thực hiện nội dung, hình ảnh... cho chiến dịch.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ : Đại học
- Anh ngữ : Giao tiếp
- Tin học : Văn phòng
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI