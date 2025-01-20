Tuyển Thợ làm bánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

- Cập nhật kiến thức và xu hướng

- Lập kế hoạch sản xuất content, video chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

- Lên ý tưởng xây dựng kịch bản, phát triển video quảng cáo hoàn chỉnh cho chiến dịch.

- Thực hiện viết thông điệp quảng cáo, nội dung truyền thông

- Sáng tạo nội dung không hạn chế kênh và định dạng: campaign slogan; web content; video marketing; TVC …

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

- Làm việc với các phòng ban có liên quan để thực hiện nội dung, hình ảnh... cho chiến dịch.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận