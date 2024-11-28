Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2450 Ql1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng cho CSKH khi có xe bảo hành và bảo dưỡng
Giải thích thắc mắc liên quan đến bảo hành và bảo dưỡng cho khách hàng.
Làm hồ sơ bảo dưỡng và bảo hành với nhà sản xuất và đối tác
Hỗ trợ CSKH khi có khách hàng xe mới khiếu nại về bảo dưỡng và bảo hành.
Gọi hỏi thăm nhà máy tiến độ xử lý hồ sơ bảo dưỡng và bảo hành phản hồi lại cho khách hàng
Nhập xuất kho phụ tùng bảo hành trên phần mềm khi phát sinh.
Gửi đồ bảo hành cũ về nhà máy định kỳ hàng tháng hoặc quý theo từng nhà sản xuất
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về vận hành xe, sử dụng xe, bảo quản xe.
Hỗ trợ CSKH hướng dẫn khách hàng về cách vận hành xe.
Theo dõi tiến độ hồ sơ bảo hành, hàng tháng gửi mail đăng ký bảo hành bảo dưỡng cho NSX theo biểu mẫu.
Cập nhật các thay đổi về chính sách bảo hành,bảo dưỡng của nhà sản xuất cho PDV, TVBH và BGĐ

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nam
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô
Đã có kinh nghiệm về sữa chữa ô tô từ trên 3 năm
Có khả nắng hiểu về lỗi bảo hành và tư vấn thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập ổn định, có cơ hội thăng tiến cao
Được đào tạo về nghiệp vụ bảo hành
Đầy đủ chế độ nghỉ phép, thưởng T13
Thưởng hiệu quả công việc vượt KPI
Được huấn luyện và đạo tạo nghiệp vụ
được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 133/44 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

