Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2450 Ql1a, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng cho CSKH khi có xe bảo hành và bảo dưỡng

Giải thích thắc mắc liên quan đến bảo hành và bảo dưỡng cho khách hàng.

Làm hồ sơ bảo dưỡng và bảo hành với nhà sản xuất và đối tác

Hỗ trợ CSKH khi có khách hàng xe mới khiếu nại về bảo dưỡng và bảo hành.

Gọi hỏi thăm nhà máy tiến độ xử lý hồ sơ bảo dưỡng và bảo hành phản hồi lại cho khách hàng

Nhập xuất kho phụ tùng bảo hành trên phần mềm khi phát sinh.

Gửi đồ bảo hành cũ về nhà máy định kỳ hàng tháng hoặc quý theo từng nhà sản xuất

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về vận hành xe, sử dụng xe, bảo quản xe.

Hỗ trợ CSKH hướng dẫn khách hàng về cách vận hành xe.

Theo dõi tiến độ hồ sơ bảo hành, hàng tháng gửi mail đăng ký bảo hành bảo dưỡng cho NSX theo biểu mẫu.

Cập nhật các thay đổi về chính sách bảo hành,bảo dưỡng của nhà sản xuất cho PDV, TVBH và BGĐ

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nam

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô

Đã có kinh nghiệm về sữa chữa ô tô từ trên 3 năm

Có khả nắng hiểu về lỗi bảo hành và tư vấn thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập ổn định, có cơ hội thăng tiến cao

Được đào tạo về nghiệp vụ bảo hành

Đầy đủ chế độ nghỉ phép, thưởng T13

Thưởng hiệu quả công việc vượt KPI

Được huấn luyện và đạo tạo nghiệp vụ

được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

