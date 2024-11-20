Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM LONG làm việc tại Long An thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Tỉnh lộ 824, An Thạnh (Vòng Xoay DT 830), Bến Lức

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Quản lý, điều hành hoạt động Xưởng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện;

Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định định kỳ, khi cần thiết phải thực hiện việc bảo trì sửa chữa;

Lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa sau khi hết bảo hành;

Quyết định phương pháp kiểm định xe trước khi vận hành;

Dựa trên kết quả kiểm định có quyền quyết định việc cho vận hành hay không;

Ngoài việc kiểm tra những vấn đề trên phải kiểm tra đột xuất khi cần thiết;

Quản lý lưu các hồ sơ kiểm tra bảo trì bảo dưỡng, bảo dưỡng định kỳ và các hồ sơ kiểm định khác;

Lên kế hoạch dự toán liên quan tới bảo trì bảo dưỡng và giám sát chặt chẽ việc quyết toán;

Lên kế hoạch kiểm tra việc quản lý phụ tùng, để giữ cho tình trạng tốt nhất tại mọi thời điểm, những thông tin về tên các xe vẫn còn khả năng sử dụng, năm sản xuất, kiểu dáng sẽ được những thành quản trị viên bảo trì bảo quản và lưu giữ một cách cẩn thận;

Báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Soạn thảo qui trình kiểm tra, bảo dưỡng sữa chữa phù hợp với điều kiện thực tế;

Huấn luyện, đào tạo cho nhân viên Vận hành, lái xe các thao tác vận hành, sử dụng an toàn phương tiện, trang thiết bị;

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên về kỹ thuật ô tô hoặc Cơ khí động lực trở lên;

Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh về tim mạch, truyền nhiễm, chịu được áp lực công việc hoặc tăng ca;

Tối thiểu 3 - 5 năm làm việc trong các garage sửa chữa ô tô hoặc các đơn vị vận tải;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty, HTX vận tải ô tô buýt.

Hiện đang hoặc đã từng sửa chữa các loại phương tiện từ 4 – 45 chỗ.

Có kiến thức về tháo lắp chi tiết ô tô;

Lập kế hoạch, lên phương án thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, trang thiết bị;

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng

Địa điểm: Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An;

Mức lương: 14.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp cơm trưa + đi lại + điện thoại;

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Lễ, Tết,....

Chế độ phúc lợi đầy đủ;

Thử việc nhận 100% lương.

Chế độ BHXH, phép năm đầy đủ.

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty và Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM LONG

