Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1019 QL 1A, Phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc tân trang, bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe điện/xe tải, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao;
Chủ động kiểm tra xe khi nhận, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư;
Thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng, xe nhập kho;
Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để cập nhật tiến độ;
Kiểm tra các máy móc, thiết bị, công cụ, trước và sau giờ làm việc;
Quản lý, sắp xếp vật tư, phụ tùng xe khi đang lắp ráp, thao tác sửa chữa tại xưởng;
Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị sửa chữa;
Chịu trách nhiệm về các sản phẩm đã thực hiện.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ ô tô, kỹ thuật, cơ khí, điện - điên tử...
Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành ô tô, chăm sóc và bảo dưỡng xe
Có hiểu biết về điện thân xe, hàn cắt, sơn dậm vá xe là lợi thế,
Tinh thần chịu khó, cẩn thận, trung thực, cầu tiến
Có trách nhiệm với công việc, làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi theo quy định của Pháp luật;
Thưởng Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ, sinh nhật;
Thử việc 60 ngày;
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1286 Quốc lộ 1A, Thới An, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

