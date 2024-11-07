Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN
- Hồ Chí Minh: 1019 QL 1A, Phường Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện công việc tân trang, bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe điện/xe tải, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao;
Chủ động kiểm tra xe khi nhận, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư;
Thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng, xe nhập kho;
Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để cập nhật tiến độ;
Kiểm tra các máy móc, thiết bị, công cụ, trước và sau giờ làm việc;
Quản lý, sắp xếp vật tư, phụ tùng xe khi đang lắp ráp, thao tác sửa chữa tại xưởng;
Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị sửa chữa;
Chịu trách nhiệm về các sản phẩm đã thực hiện.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong ngành ô tô, chăm sóc và bảo dưỡng xe
Có hiểu biết về điện thân xe, hàn cắt, sơn dậm vá xe là lợi thế,
Tinh thần chịu khó, cẩn thận, trung thực, cầu tiến
Có trách nhiệm với công việc, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ, sinh nhật;
Thử việc 60 ngày;
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
