Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 573 Đại lộ Hùng Vương, P Đông Hải, TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tình trạng, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư
Sửa chữa, bảo dưỡng xe theo quy trình
Đảm bảo tiến độ sửa chữa
Đảm bảo chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn hãng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 573 Đại lộ Hùng Vương, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

