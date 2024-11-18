Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 573 Đại lộ Hùng Vương, P Đông Hải, TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tình trạng, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư

Sửa chữa, bảo dưỡng xe theo quy trình

Đảm bảo tiến độ sửa chữa

Đảm bảo chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn hãng.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA

