Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 550 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus
- Khánh Hòa: Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 550 - 650 USD
1. Đối với Quản lý phương tiện, BDSC nội bộ.
- Lập kế hoạch BDSC, theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch BDSC.
- Tham gia lập kế hoạch, đề xuất mua sắm VTPT, trang thiết bị phục vụ BDSC.
- Mở lệnh BDSC theo đúng quy trình, quy định quản lý phương tiện.Giao việc cho Thợ BDSC, kiểm soát tiến độ sửa chữa, kiểm tra nghiệm thu xe sau sửa chữa.
- Giám sát việc sử dụng vật tư phụ tùng, trang thiết bị của Xưởng.
- Quyết toán lệnh sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ BDSC.
- Thực hiện phân trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến phương tiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Xưởng trưởng.
2. Đối với Cung cấp dịch vụ BDSC cho Khách hàng VinFast.
- Thực hiện nhắc bảo dưỡng, chuẩn bị lịch hẹn và đặt lịch hẹn với Khách hàng sử dụng dịch vụ BDSC tại Xưởng dịch vụ.
- Tiếp khách hàng, thu thập thông tin nhu cầu BDSC xe của Khách hàng, lập báo giá chốt phương án BDSC với Khách hàng.
- Mở lệnh BDSC, theo dõi tiến độ công việc và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Hoàn thành BDSC, các thủ tục giấy tờ, giải thích các công việc đã thực hiện, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán và giao xe cùng khách hàng
- Xử lý các công việc bảo hiểm theo qui trình thống nhất với các công ty bảo hiểm.
Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI