Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 550 - 650 USD

1. Đối với Quản lý phương tiện, BDSC nội bộ.

- Lập kế hoạch BDSC, theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch BDSC.

- Tham gia lập kế hoạch, đề xuất mua sắm VTPT, trang thiết bị phục vụ BDSC.

- Mở lệnh BDSC theo đúng quy trình, quy định quản lý phương tiện.Giao việc cho Thợ BDSC, kiểm soát tiến độ sửa chữa, kiểm tra nghiệm thu xe sau sửa chữa.

- Giám sát việc sử dụng vật tư phụ tùng, trang thiết bị của Xưởng.

- Quyết toán lệnh sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ BDSC.

- Thực hiện phân trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến phương tiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Xưởng trưởng.

2. Đối với Cung cấp dịch vụ BDSC cho Khách hàng VinFast.

- Thực hiện nhắc bảo dưỡng, chuẩn bị lịch hẹn và đặt lịch hẹn với Khách hàng sử dụng dịch vụ BDSC tại Xưởng dịch vụ.

- Tiếp khách hàng, thu thập thông tin nhu cầu BDSC xe của Khách hàng, lập báo giá chốt phương án BDSC với Khách hàng.

- Mở lệnh BDSC, theo dõi tiến độ công việc và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Hoàn thành BDSC, các thủ tục giấy tờ, giải thích các công việc đã thực hiện, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán và giao xe cùng khách hàng

- Xử lý các công việc bảo hiểm theo qui trình thống nhất với các công ty bảo hiểm.