Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 550 - 650 USD

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Mức lương
550 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 550 - 650 USD

1. Đối với Quản lý phương tiện, BDSC nội bộ.
- Lập kế hoạch BDSC, theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch BDSC.
- Tham gia lập kế hoạch, đề xuất mua sắm VTPT, trang thiết bị phục vụ BDSC.
- Mở lệnh BDSC theo đúng quy trình, quy định quản lý phương tiện.Giao việc cho Thợ BDSC, kiểm soát tiến độ sửa chữa, kiểm tra nghiệm thu xe sau sửa chữa.
- Giám sát việc sử dụng vật tư phụ tùng, trang thiết bị của Xưởng.
- Quyết toán lệnh sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ BDSC.
- Thực hiện phân trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến phương tiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Xưởng trưởng.
2. Đối với Cung cấp dịch vụ BDSC cho Khách hàng VinFast.
- Thực hiện nhắc bảo dưỡng, chuẩn bị lịch hẹn và đặt lịch hẹn với Khách hàng sử dụng dịch vụ BDSC tại Xưởng dịch vụ.
- Tiếp khách hàng, thu thập thông tin nhu cầu BDSC xe của Khách hàng, lập báo giá chốt phương án BDSC với Khách hàng.
- Mở lệnh BDSC, theo dõi tiến độ công việc và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Hoàn thành BDSC, các thủ tục giấy tờ, giải thích các công việc đã thực hiện, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán và giao xe cùng khách hàng
- Xử lý các công việc bảo hiểm theo qui trình thống nhất với các công ty bảo hiểm.

Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Depot VinBus, Lô GS P03 - KĐT Vinhomes Smart City, Ngã tư Tây Mỗ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

