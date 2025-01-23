Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công Ty TNHH Rce-Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sửa chữa tất cả các loại máy công trình (bơm trộn bê tông, xe xúc đào, xe xúc lật)
- Kiểm tra và bảo dưỡng máy định kỳ cho khách hàng
- Lắp ráp, bàn giao và hướng dẫn sử dụng máy cho khách hàng.
- Tư vấn, kiểm tra và khắc phục máy khi gặp sự cố cho khách hàng và thực hiện các công việc sửa chữa theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong ngành kỹ thuật hoặc sửa chữa
- Thợ kỹ thuật (cơ khí, điện) sửa chữa ô tô, máy xây dựng, người tốt nghiệp các trường dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, công nhân kỹ thuật
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ, thật thà
- Có khả năng đi công tác xa
- Ứng viên có bằng lái xe ô tô, có kinh nghiệm sửa chữa xe nâng là một lợi thế
- Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Rce-Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rce-Vina
