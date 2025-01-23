Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Rce-Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa tất cả các loại máy công trình (bơm trộn bê tông, xe xúc đào, xe xúc lật)

- Kiểm tra và bảo dưỡng máy định kỳ cho khách hàng

- Lắp ráp, bàn giao và hướng dẫn sử dụng máy cho khách hàng.

- Tư vấn, kiểm tra và khắc phục máy khi gặp sự cố cho khách hàng và thực hiện các công việc sửa chữa theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU:

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong ngành kỹ thuật hoặc sửa chữa

- Thợ kỹ thuật (cơ khí, điện) sửa chữa ô tô, máy xây dựng, người tốt nghiệp các trường dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, công nhân kỹ thuật

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, chăm chỉ, thật thà

- Có khả năng đi công tác xa

- Ứng viên có bằng lái xe ô tô, có kinh nghiệm sửa chữa xe nâng là một lợi thế

- Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Rce-Vina Thì Được Hưởng Những Gì

