Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 67 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Hoàn thiện hồ sơ Xe, Tài xế, Kiểm tra kỹ thuật xe – Lập biên bản kiểm tra
- Đánh giá kỹ thuật xe, lên danh sách sửa chữa và đề xuất sửa chữa
- Bảo dưỡng, sửa chữa, thay nhớt cho xe, mooc
- Đi hiện trường xử lý, sửa chữa cho xe khi hư hỏng
- Giám sát sửa chữa tại gara
- Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sửa chữa xe
- Kỹ năng quản lý phương tiện, quản lý tài xế và quản lý vật tư
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, kỹ năng báo cáo
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Các chế độ phúc lợi theo Quy định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể: Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, 12 ngày phép/năm, Sinh nhật/Ma chay/ Hiếu hỉ,..
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: S26-28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

