Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 67 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Hoàn thiện hồ sơ Xe, Tài xế, Kiểm tra kỹ thuật xe – Lập biên bản kiểm tra

- Đánh giá kỹ thuật xe, lên danh sách sửa chữa và đề xuất sửa chữa

- Bảo dưỡng, sửa chữa, thay nhớt cho xe, mooc

- Đi hiện trường xử lý, sửa chữa cho xe khi hư hỏng

- Giám sát sửa chữa tại gara

- Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sửa chữa xe

- Kỹ năng quản lý phương tiện, quản lý tài xế và quản lý vật tư

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản, kỹ năng báo cáo

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Các chế độ phúc lợi theo Quy định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể: Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, 12 ngày phép/năm, Sinh nhật/Ma chay/ Hiếu hỉ,..

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

