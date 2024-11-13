Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty CP Maiami làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2B Gelexia, 885 Tam Trinnh, Yên Sở, Hoàng Mai

- Phối hợp với account khảo sát địa điểm và nhu cầu của khách hàng để lên báo giá

- Phối hợp với giám sát thi công triển khai các hạng mục bao gồm lên timeline, đảm bảo quá trình triển khai đúng tiến độ, đảm bảo số lượng và chất lượng

- Viết kịch bản chạy chương trình, kịch bản hiệu ứng, âm thanh ánh sáng.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác chạy chương trình theo đúng kịch bản được duyệt

- Hoàn tất các thủ tục nghiệm thu tại hiện trường và hồ sơ thanh toán sau sự kiện

- Bằng cấp: tốt nghiệp từ trung cấp

- Không yêu cầu kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Power Point, Word, Excel,...

- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt;

- Kỷ luật, trung thực, năng động, Sáng tạo, nhiệt huyết

Tại Công ty CP Maiami Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6 - 10 triệu + thưởng theo sự kiện

- Thời gian làm việc: Fulltime (Từ Thứ 2 - Thứ 6)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện

- Được tham gia các các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty

- Cơ hội được làm việc lâu dài, ổn định, cam kết về sự phát triển và thăng tiến trong công việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo luật lao động và quy chế hiện hành của công ty

- Tham gia các chương trình vui chơi, giải trí, sự kiện, du lịch của Công ty.

