Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner)

Tìm kiếm các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện có tiềm năng để tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các cơ hội đầu tư mới.

Xây dựng ý tưởng, nội dung kịch bản, lập dự toán kinh phí và kế hoạch cho các chương trình, sự kiện do Công ty tổ chức.

Tìm kiếm, thương thảo và giám sát quá trình làm việc với các đối tác, nhà thầu nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp trong sự kiện.

Soạn thảo, quản lý nội dung, điều khoản các Hợp đồng tổ chức sự kiện, nhà cung cấp và thực hiện Hợp đồng.

Thiết kế hồ sơ sự kiện theo kịch bản đề ra.

Liên hệ với các đối tác, cơ quan chức năng, quản lý, báo chí... để thực hiện tổ chức sự kiện.

Triển khai các công việc trong sự kiện theo điều phối của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing...hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm 02 năm trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện.

Tự tin, có kỹ năng đàm phán, khả năng nói lưu loát, thuyết phục khách hàng và xử lý linh hoạt công việc.

Có kỹ năng, kinh nghiệm trong đấu thầu là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13,000,000đ đến 15,000,000đ + thưởng theo sự kiện.

Thử việc: 01 tháng.

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.

Phụ cấp: Xăng xe: 200,000đ/tháng. Ăn trưa: 35,000đ/ngày. Điện thoại: 200,000đ/tháng.

Chế độ phúc lợi ốm, đau, hiếu, hỉ và các ngày lễ Tết trong năm.

Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Vietart

