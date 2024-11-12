Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Tổ chức sự kiện (Event Planner)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tổ chức sự kiện (Event Planner) Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án sự kiện, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao.
Phân tích yêu cầu của khách hàng, lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án sự kiện, bao gồm:
Xác định mục tiêu, đối tượng mục tiêu, ngân sách, thời gian, địa điểm tổ chức.
Lên kế hoạch chi tiết các hoạt động, công việc, nhân sự, trang thiết bị cần thiết.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ thực hiện.
Quản lý và điều phối các hoạt động của dự án, đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, trong phạm vi ngân sách và thời gian đã định.
Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến dự án sự kiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, Truyền thông, Kỹ thuật,...) để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.
Đánh giá hiệu quả của dự án sự kiện, rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về quản lý dự án, quản lý sự kiện.
Nắm vững các kỹ năng quản lý, tổ chức, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...) và Autocad.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPDD: Số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

