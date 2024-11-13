Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Tổ chức sự kiện (Event Planner)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng , lập kế hoạch, viết kịch bản và triển khai chương trình cho Hệ cao đẳng trong nước
Chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối đạo cụ, nhân lực phục vụ sự kiện
Chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu và tầm nhìn của sự kiện
Quản lý ngân sách thanh toán chung các hạng mục mình phụ trách
Báo cáo sau sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Cán bộ Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nghệ thuật, ĐH sân khấu điện ảnh, quản lý văn hoá
Có kiến thức cơ bản về các hoạt động văn hoá xã hội
Chủ động, sáng tạo, chỉn chu, tỉ mỉ
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả
Ưu tiên ứng viên có năng khiếu hoạt náo viên, dẫn chương trình

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

