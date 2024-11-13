Tuyển Tổ chức sự kiện (Event Planner) TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tổ chức sự kiện (Event Planner) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng , lập kế hoạch, viết kịch bản và triển khai chương trình cho Hệ cao đẳng trong nước

Chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối đạo cụ, nhân lực phục vụ sự kiện

Chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu và tầm nhìn của sự kiện

Quản lý ngân sách thanh toán chung các hạng mục mình phụ trách

Báo cáo sau sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.

Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Cán bộ Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nghệ thuật, ĐH sân khấu điện ảnh, quản lý văn hoá

Có kiến thức cơ bản về các hoạt động văn hoá xã hội

Chủ động, sáng tạo, chỉn chu, tỉ mỉ

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có năng khiếu hoạt náo viên, dẫn chương trình

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

