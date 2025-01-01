Tất cả địa điểm
Công việc Giao dịch viên

-

Có 205 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Lạng Sơn Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Bình Dương Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V88
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 07/09/2025
Lạng Sơn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hải Phòng Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 17/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Giao dịch viên First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
First Commercial Bank Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 17/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 12 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
An Giang Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Hạn nộp: 31/07/2025
Hải Phòng Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Hạn nộp: 15/06/2025
Quảng Ninh Thái Nguyên Thái Bình Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Giao dịch viên ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 11 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 21/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 600 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng và tài chính, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên đang ngày càng gia tăng. Tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng..., việc làm giao dịch viên đang có tiềm năng phát triển lớn với mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VND/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên

Giao dịch viên là người làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện các giao dịch tài chính cho khách hàng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển giao dịch viên đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các ngân hàng lớn như Vietcombank (274 chỉ tiêu), ACB (500 chỉ tiêu)... Sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính, cũng tạo ra sự cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho các vị trí giao dịch viên. Theo như trang tin Job3s uy tín, có hàng trăm tin tuyển dụng giao dịch viên trên các web tìm kiếm việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên đang có xu hướng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên đang có xu hướng tăng cao

Công việc giao dịch viên có tiềm năng phát triển lớn nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng và tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu về dịch vụ tài chính trực tuyến. Giao dịch viên có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, đồng thời có thể mở rộng kỹ năng qua các khóa đào tạo chuyên sâu. Với nhu cầu cao về nhân lực và công nghệ, công việc này hứa hẹn mang lại mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.

2. Mức lương trung bình của giao dịch viên

Mức lương trung bình của giao dịch viên hiện nay dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô của tổ chức, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là mức lương cụ thể cho từng việc làm:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm giao dịch viên

Mức lương dao động

(VND/tháng)

Giao dịch viên

(1-3 năm kinh nghiệm)

7.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên Giao dịch viên

(3-5 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng Giao dịch viên

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm giao dịch viên

Mức lương dao động

(VND/tháng)

Giao dịch viên ngân hàng

10.000.000 - 20.000.000

Giao dịch viên công ty tài chính

10.000.000 - 15.000.000

Giao dịch viên bưu điện

8.000.000 - 12.000.000

3. Mô tả công việc của giao dịch viên

Giao dịch viên là người làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện các giao dịch tài chính cho khách hàng, bao gồm việc mua bán tiền tệ, chứng khoán, các sản phẩm tài chính khác. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của giao dịch viên:

Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Khi khách hàng đến ngân hàng, giao dịch viên sẽ chào đón và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình này, giao dịch viên cần thể hiện sự nhiệt tình, tận tâm để tạo dựng ấn tượng tốt và tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp giao dịch viên có thể hỗ trợ và tư vấn cho việc làm dịch vụ khách hàng những phương án phù hợp nhất.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng

Giao dịch viên sẽ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục giao dịch theo yêu cầu, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Cụ thể, công việc này bao gồm:

  • Hướng dẫn khách hàng về các thủ tục cần thiết khi thực hiện giao dịch.

  • Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng như mở thẻ tín dụng, vay tín chấp, mở sổ tiết kiệm,...

  • Giải đáp mọi thắc mắc và tìm hiểu nhu cầu tài chính của khách hàng để tư vấn chính xác hơn.

  • Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại từ khách hàng như sự cố chuyển khoản, mất thẻ tín dụng, các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

  • Phối hợp với các bộ phận khác trong ngân hàng để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề của khách hàng.​

Giao dịch viên chịu trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn khách hàng
Giao dịch viên chịu trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn khách hàng
Thực hiện các thao tác nghiệp vụ

Giao dịch viên cần thực hiện chính xác các nghiệp vụ của ngân hàng, bao gồm:

  • Thực hiện các giao dịch chuyển tiền và rút tiền từ tài khoản của khách hàng.

  • Đăng ký mở và phát hành các loại thẻ ngân hàng như thẻ tín dụng Visa, thẻ ATM, MasterCard,...

  • Cấp lại mật khẩu, tạo tài khoản Internet Banking và khóa thẻ khi khách hàng bị mất thẻ.

  • Giao dịch viên xử lý các giao dịch thu mua, chuyển đổi ngoại tệ.

  • Tư vấn và cung cấp các sản phẩm tài chính cho khách hàng tại quầy một cách nhanh chóng và chính xác.

  • Quản lý lượng tiền mặt thu chi tại quầy và báo cáo số liệu giao dịch hàng ngày, đảm bảo khớp đúng với số tiền mặt thu chi tại chi nhánh ngân hàng.

Chăm sóc khách hàng, phát triển mối quan hệ

Giao dịch viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Giao dịch viên cần thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, truyền tải đúng tiêu chuẩn dịch vụ của ngân hàng và luôn giữ thái độ tận tâm. Nhờ vậy, giao dịch viên có thể phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đồng thời thúc đẩy việc cung cấp thêm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

4. Yêu cầu đối với giao dịch viên

Để làm việc với vị trí giao dịch viên, các ứng viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn:

  • Có bằng cử nhân các ngành như Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh…

  • Có kiến thức nền tảng vững chắc về kế toán ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ tài chính, nghiệp vụ giao dịch, phân biệt tiền thật giả, các quy định của Luật Ngân hàng.

Ngoại hình và kỹ năng giao tiếp:

  • Nam có chiều cao từ 1.65m, nữ từ 1.58m; có giọng nói dễ nghe và phát âm chuẩn.

  • Tính cách thân thiện, cẩn thận, hòa nhã, yêu thích giao tiếp.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Biết lắng nghe, thấu hiểu tâm lý khách hàng, xử lý tình huống phát sinh hiệu quả.

Kỹ năng làm việc và tư duy:

  • Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ và hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành công việc.

  • Tư duy logic, kiểm soát cảm xúc, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.

  • Kỹ năng giải quyết tình huống bất ngờ: Luôn bình tĩnh, có kế hoạch ứng phó và xử lý khi gặp phải tình huống khó xử hoặc khách hàng không hài lòng.

Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng:

  • Sử dụng kỹ năng thuyết phục để tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

  • Biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, thể hiện sự tôn trọng với khách hàng.

  • Luôn đảm bảo khách hàng cảm thấy được chăm sóc và hài lòng sau mỗi phiên giao dịch.​

Giao dịch viên cần có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng
Giao dịch viên cần có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng

Kỹ năng công nghệ và ngôn ngữ:

  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các hệ thống nghiệp vụ ngân hàng.

  • Thành thạo tiếng Anh và các ngôn ngữ khác sẽ là một lợi thế.

5. Khu vực tuyển dụng giao dịch viên nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên tại các tỉnh thành lớn trên cả nước đang ngày càng gia tăng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, dịch vụ tài chính và ngân hàng. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng giao dịch viên nhiều nhất:

5.1. Tuyển dụng giao dịch viên Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thủy sản và thương mại, có nhiều khu công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, giao dịch thương mại tại Cần Thơ khiến nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên tăng cao. Các ngân hàng và tổ chức tài chính muốn đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp tại đây.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Cần Thơ dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt…

5.2. Tuyển dụng giao dịch viên Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục của Việt Nam. Nơi đây có nền kinh tế đa dạng với các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Hà Nội có mật độ dân cư lớn và nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng rất cao. Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tại Hà Nội rất cần sự hỗ trợ trong các giao dịch ngân hàng hàng ngày, từ việc gửi tiền, rút tiền cho đến các dịch vụ tài chính phức tạp hơn. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn về việc tuyển dụng giao dịch viên.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa…

Tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng tại Hà Nội
Tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng tại Hà Nội

5.3. Tuyển dụng giao dịch viên TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, với ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính đang phát triển mạnh mẽ. Đây là nơi tập trung nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và mức độ giao dịch tài chính cao, TP.HCM đang cần một lực lượng giao dịch viên đông đảo để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính và ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, TP.HCM còn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, tạo ra lượng giao dịch ngân hàng lớn.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 11…

5.4. Tuyển dụng giao dịch viên Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng ở miền Trung, có thế mạnh về du lịch, thương mại, công nghiệp và dịch vụ. Đây là nơi để kết nối giữa các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Với sự phát triển của các ngành du lịch, dịch vụ và sự thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhu cầu giao dịch viên tại Đà Nẵng ngày càng tăng cao. Các dịch vụ tài chính phục vụ cho cả khách du lịch và doanh nghiệp địa phương đang rất cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các giao dịch viên.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Thanh Khê, Quận Hải Châu…

5.5. Tuyển dụng giao dịch viên Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến.

Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và doanh nghiệp tại Bình Dương đã tạo ra nhu cầu lớn về các dịch vụ tài chính, ngân hàng. Giao dịch viên tại đây sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động giao dịch tài chính của các công ty và cá nhân trong khu vực.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Bình Dương dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một…

Việc làm giao dịch viên tại Bình Dương
Việc làm giao dịch viên tại Bình Dương

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng đang có nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên, bao gồm các khu vực như Hải Phòng, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh,... Các ứng viên có thể lựa chọn khu vực phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của mình.

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên đang ngày càng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng và tài chính. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao, công việc này hứa hẹn mang lại những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng cho những ai có kỹ năng và đam mê trong lĩnh vực tài chính. Các ứng viên có thể lựa chọn môi trường làm việc phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân để phát triển sự nghiệp bền vững.