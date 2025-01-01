Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng và tài chính, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên đang ngày càng gia tăng. Tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng..., việc làm giao dịch viên đang có tiềm năng phát triển lớn với mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VND/tháng.

Giao dịch viên là người làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện các giao dịch tài chính cho khách hàng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển giao dịch viên đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các ngân hàng lớn như Vietcombank (274 chỉ tiêu), ACB (500 chỉ tiêu)... Sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính, cũng tạo ra sự cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho các vị trí giao dịch viên. Theo như trang tin Job3s uy tín, có hàng trăm tin tuyển dụng giao dịch viên trên các web tìm kiếm việc làm.

Công việc giao dịch viên có tiềm năng phát triển lớn nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng và tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu về dịch vụ tài chính trực tuyến. Giao dịch viên có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý, đồng thời có thể mở rộng kỹ năng qua các khóa đào tạo chuyên sâu. Với nhu cầu cao về nhân lực và công nghệ, công việc này hứa hẹn mang lại mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.

2. Mức lương trung bình của giao dịch viên

Mức lương trung bình của giao dịch viên hiện nay dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô của tổ chức, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là mức lương cụ thể cho từng việc làm:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm giao dịch viên Mức lương dao động (VND/tháng) Giao dịch viên (1-3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên Giao dịch viên (3-5 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng Giao dịch viên (Trên 5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm giao dịch viên Mức lương dao động (VND/tháng) Giao dịch viên ngân hàng 10.000.000 - 20.000.000 Giao dịch viên công ty tài chính 10.000.000 - 15.000.000 Giao dịch viên bưu điện 8.000.000 - 12.000.000

3. Mô tả công việc của giao dịch viên

Giao dịch viên là người làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện các giao dịch tài chính cho khách hàng, bao gồm việc mua bán tiền tệ, chứng khoán, các sản phẩm tài chính khác. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của giao dịch viên:

Khi khách hàng đến ngân hàng, giao dịch viên sẽ chào đón và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình này, giao dịch viên cần thể hiện sự nhiệt tình, tận tâm để tạo dựng ấn tượng tốt và tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu của khách hàng. Điều này giúp giao dịch viên có thể hỗ trợ và tư vấn cho việc làm dịch vụ khách hàng những phương án phù hợp nhất.

Giao dịch viên sẽ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục giao dịch theo yêu cầu, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Cụ thể, công việc này bao gồm:

Hướng dẫn khách hàng về các thủ tục cần thiết khi thực hiện giao dịch.

Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng như mở thẻ tín dụng, vay tín chấp, mở sổ tiết kiệm,...

Giải đáp mọi thắc mắc và tìm hiểu nhu cầu tài chính của khách hàng để tư vấn chính xác hơn.

Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại từ khách hàng như sự cố chuyển khoản, mất thẻ tín dụng, các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong ngân hàng để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề của khách hàng.​

Giao dịch viên chịu trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn khách hàng

Giao dịch viên cần thực hiện chính xác các nghiệp vụ của ngân hàng, bao gồm:

Thực hiện các giao dịch chuyển tiền và rút tiền từ tài khoản của khách hàng.

Đăng ký mở và phát hành các loại thẻ ngân hàng như thẻ tín dụng Visa, thẻ ATM, MasterCard,...

Cấp lại mật khẩu, tạo tài khoản Internet Banking và khóa thẻ khi khách hàng bị mất thẻ.

Giao dịch viên xử lý các giao dịch thu mua, chuyển đổi ngoại tệ.

Tư vấn và cung cấp các sản phẩm tài chính cho khách hàng tại quầy một cách nhanh chóng và chính xác.

Quản lý lượng tiền mặt thu chi tại quầy và báo cáo số liệu giao dịch hàng ngày, đảm bảo khớp đúng với số tiền mặt thu chi tại chi nhánh ngân hàng.

Giao dịch viên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Giao dịch viên cần thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, truyền tải đúng tiêu chuẩn dịch vụ của ngân hàng và luôn giữ thái độ tận tâm. Nhờ vậy, giao dịch viên có thể phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đồng thời thúc đẩy việc cung cấp thêm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

4. Yêu cầu đối với giao dịch viên

Để làm việc với vị trí giao dịch viên, các ứng viên cần phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn:

Có bằng cử nhân các ngành như Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh…

Có kiến thức nền tảng vững chắc về kế toán ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ tài chính, nghiệp vụ giao dịch, phân biệt tiền thật giả, các quy định của Luật Ngân hàng.

Ngoại hình và kỹ năng giao tiếp:

Nam có chiều cao từ 1.65m, nữ từ 1.58m; có giọng nói dễ nghe và phát âm chuẩn.

Tính cách thân thiện, cẩn thận, hòa nhã, yêu thích giao tiếp.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Biết lắng nghe, thấu hiểu tâm lý khách hàng, xử lý tình huống phát sinh hiệu quả.

Kỹ năng làm việc và tư duy:

Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ và hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành công việc.

Tư duy logic, kiểm soát cảm xúc, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng giải quyết tình huống bất ngờ: Luôn bình tĩnh, có kế hoạch ứng phó và xử lý khi gặp phải tình huống khó xử hoặc khách hàng không hài lòng.

Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng:

Sử dụng kỹ năng thuyết phục để tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, thể hiện sự tôn trọng với khách hàng.

Luôn đảm bảo khách hàng cảm thấy được chăm sóc và hài lòng sau mỗi phiên giao dịch.​

Giao dịch viên cần có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng

Kỹ năng công nghệ và ngôn ngữ:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các hệ thống nghiệp vụ ngân hàng.

Thành thạo tiếng Anh và các ngôn ngữ khác sẽ là một lợi thế.

5. Khu vực tuyển dụng giao dịch viên nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên tại các tỉnh thành lớn trên cả nước đang ngày càng gia tăng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, dịch vụ tài chính và ngân hàng. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng giao dịch viên nhiều nhất:

5.1. Tuyển dụng giao dịch viên Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thủy sản và thương mại, có nhiều khu công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, giao dịch thương mại tại Cần Thơ khiến nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên tăng cao. Các ngân hàng và tổ chức tài chính muốn đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp tại đây.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Cần Thơ dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Ninh Kiều, Quận Thốt Nốt…

5.2. Tuyển dụng giao dịch viên Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục của Việt Nam. Nơi đây có nền kinh tế đa dạng với các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Hà Nội có mật độ dân cư lớn và nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng rất cao. Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tại Hà Nội rất cần sự hỗ trợ trong các giao dịch ngân hàng hàng ngày, từ việc gửi tiền, rút tiền cho đến các dịch vụ tài chính phức tạp hơn. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn về việc tuyển dụng giao dịch viên.

Mức lương trung bình cho việc làm giao dịch viên tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa…

Tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng tại Hà Nội