Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 12/4 Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai, Thành phố Pleiku - Bình Phước: 246 ĐT 759, Phố Phước Vĩnh, P.Phước Bình, TX Phước Long, Bình Phước, Thị xã Phước Long

- Tìm kiếm, phát triển vùng trồng điều canh tác hữu cơ;

- Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng;

- Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tác hữu cơ;

- Xây dựng mối quan hệ với các nhân, tổ chức địa phương;

- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ có liên quan đến khu vực vùng trồng được phân công quản lý.

- Giới tính: Nam, sức khỏe tốt. - Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. - Sử dụng Tin học văn phòng cơ bản. - Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. - Ưu tiên đã có kinh nghiệm đi thực địa ở các vùng trồng, vùng sâu, vùng xa. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về các cây công nghiệp như điều, tiêu, cà phê, sầu riêng...

- Có chỗ ở lại cho nhân viên. - Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24. - Hỗ trợ tiền xăng xe và phụ cấp công tác cho việc phát triển vùng trồng mới. - Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13. - Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm. - Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Đa dạng các chương trình đào tạo. - Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

