Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Thôn Vạn Ninh 1, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giám sát và quản lý các hoạt động của phòng Nhân sự trong công ty.
• Tham gia vào quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.
• Quản lý hồ sơ nhân sự, biến động nhân sự, các vấn đề liên quan đến chấm công, tính lương, chế độ bảo hiểm, hợp đồng của người lao động.
• Xây dựng nội quy, quy định, chính sách và đảm bảo vấn đề tuân thủ của toàn thể người lao động tại công ty.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ liên quan đến nhân sự.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các mối quan hệ lao động trong công ty.
• Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Nhân sự.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có kiến thức về luật lao động và các chính sách nhân sự.
• Thành thạo tin học văn phòng. Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.
• Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp, quản lý thời gian tốt, làm việc độc lập, làm việc nhóm và nhanh nhạy trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

