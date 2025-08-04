Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: 1031 Trường Chinh, P. Hội Phú, TP Pleiku
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiếp nhận xe vào xưởng sửa chữa, phối hợp với kỹ thuật để xác định ban bệnh, phương án xử lý
- Theo dõi quá trình sửa chữa xe cho đến khi hoàn tất, bạn giao xe cho khách hàng
- Sale phụ tùng xe tải
- Tìm kiếm, Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phụ tùng chính hãng, dịch vụ của công ty
- Chăm sóc khách hàng, Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 22-40 tuổi, khoẻ mạnh, hoạt bát
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề, ưu tiên ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực
- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
- Có laptop, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, marketing online...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 08-15 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ…
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng…
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
