Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 1031 Trường Chinh, P. Hội Phú, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận xe vào xưởng sửa chữa, phối hợp với kỹ thuật để xác định ban bệnh, phương án xử lý

- Theo dõi quá trình sửa chữa xe cho đến khi hoàn tất, bạn giao xe cho khách hàng

- Sale phụ tùng xe tải

- Tìm kiếm, Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm phụ tùng chính hãng, dịch vụ của công ty

- Chăm sóc khách hàng, Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22-40 tuổi, khoẻ mạnh, hoạt bát

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề, ưu tiên ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực

- Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.

- Có laptop, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, marketing online...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 08-15 triệu

- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ…

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng…

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI Pro Company

