Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: 15 Trường Chinh, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia hoạch định chiến lược về marketing thương hiệu và xây dựng, triển khai kế hoạch marketing bán hàng gắn với hoạt động nghiên cứu sản phẩm & phát triển thị trường của THACO AGRI theo định hướng marketing thương hiệu chung từ THACO;
- Quản trị, điều hành nghiệp vụ kỹ thuật marketing phục vụ bán hàng (thiết kế bao bì, nhãn hiệu, poster, brochure và các ấn vật phẩm khác có liên quan), truyền thông thương hiệu và hoạt động marketing bán hàng đúng với định hướng chiến lược phát triển thị trường và đáp ứng theo kế hoạch kinh doanh của THACO AGRI;
- Phối hợp với nghiệp vụ VH-TT và Marketing THACO để đề xuất giải pháp và tham gia xử lý rủi ro/khủng hoảng truyền thông liên quan đến thương hiệu và sản phẩm của THACO AGRI;
- Quản trị chi phí và hiệu quả hoạt động marketing của THACO AGRI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, PR, Quản trị Kinh doanh,…
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 08 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Công ty, Tập đoàn có quy mô lớn.
3. Thái độ làm việc: Tích cực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị của THACO và THACO AGRI; Ý thức thay đổi và quản trị sự thay đổi.
4. Năng lực:
- Có tư duy quản trị hệ thống tổ chức;
- Có năng lực quản lý và phát triển đội nhóm.
- Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng thương hiệu về sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu;
- Kỹ năng trình bày, thuyết trình; Kỹ năng sử dụng các công cụ và truyền thông đa phương tiện;
- Kỹ năng Ứng dụng AI, chuyển đổi số và Ngoại ngữ phục vụ cho công việc.
5. Yêu cầu công tác: Ưu tiên ứng viên có khả năng công tác dài ngày tại Campuchia/Lào.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật;
- Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa và hỗ trợ lưu trú cho nhân sự ở xa;
- Được tham gia đào tạo, huấn luyện năng lực chuyên môn, kỹ năng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: số 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm