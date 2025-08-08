Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: LÂM ĐỒNG

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

5. Thời gian làm việc: 7:30-16:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
6. Địa điểm làm việc: Địa bàn các tỉnh
LÂM ĐỒNG
TÂY NGUYÊN (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc ĐH chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Nông học
- Ưu thế: Có kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng phân bón và hóa chất nông dược.
- Giao tiếp tốt, hoạt bát nhanh nhẹn, tư duy logic
- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống tại địa bàn, nơi công tác, am hiểu địa bàn ứng tuyển;

Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/ tháng +++. Định kỳ tăng lương 02 năm / lần.
- Thưởng chính sách bán hàng theo vụ (06 tháng/lần). Quà Lễ, Tết, sinh nhật,…
- Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);
- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước. Ngày phép không sử dụng sẽ được tính trả bằng tiền mặt.
- Chế độ du xuân, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 ngõ 71 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

