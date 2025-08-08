Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: LÂM ĐỒNG

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

5. Thời gian làm việc: 7:30-16:30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

6. Địa điểm làm việc: Địa bàn các tỉnh

LÂM ĐỒNG

TÂY NGUYÊN (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc ĐH chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Nông học

- Ưu thế: Có kinh nghiệm/kiến thức trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng phân bón và hóa chất nông dược.

- Giao tiếp tốt, hoạt bát nhanh nhẹn, tư duy logic

- Ưu tiên ứng viên đang sinh sống tại địa bàn, nơi công tác, am hiểu địa bàn ứng tuyển;

Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/ tháng +++. Định kỳ tăng lương 02 năm / lần.

- Thưởng chính sách bán hàng theo vụ (06 tháng/lần). Quà Lễ, Tết, sinh nhật,…

- Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);

- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước. Ngày phép không sử dụng sẽ được tính trả bằng tiền mặt.

- Chế độ du xuân, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

